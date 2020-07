"Lectures d'été" : "Corto Maltese : le jour de Tarowean" : Corto avant Corto

Canales et Pellejero ont repris les aventures de Corto Maltese, après la disparition du créateur original, l’auteur italien Hugo Pratt. Ce Jour de Tarowean est le troisième album issu de cette collaboration, et il a la particularité d’être le prequel d’une autre aventure de Corto Maltese, la ballade de la mer salée.

Un Prequel est une histoire qui se situe chronologiquement juste avant le récit original. Après ses succès dans le cinéma ou de la série TV, cette pratique devient également un grand classique le Bande Dessinée. On pense en particulier au Bâton de Plutarque, de Sente et Julliard, qui racontait les aventures de Blake et Mortimer, juste avant le mythique Secret de l’Espadon. Le parallèle entre ce Bâton de Plutarque et la dernière aventure de Corto Maltese est d’ailleurs assez évident : deux immenses mythes de la BD, revisités par de nouvelles équipes, respectueuses de l’original, mais qui s’amusent à remonter le temps et à imaginer la vie de ces héros avant leur toute première aventure.

La Ballade de la Mer Salée était donc la toute première aventure de Corto Maltese, parue en France au début des années 70. Ce n’est pas, pour moi, le meilleur album de la série, l’histoire est un peu décousue, le graphisme encore un peu aride, les personnages principaux pas encore totalement maîtrisés, mais c’est celui où Hugo Pratt impose un héros exceptionnel qui deviendra une des icones de la Bande Dessinée moderne. Corto Maltese est d’ailleurs plutôt un anti-héros qu’un héros, se baladant toujours entre esprit chevaleresque et égoïsme désabusé. Ses aventures connaissent un succès planétaire et tout le monde, amateur de BD ou pas, connaît la silhouette de ce capitaine sans navire.

Au début de La Ballade de la Mer Salée, Corto apparaissait attaché à un radeau et balloté par les vagues du Pacifique, sauvé par celui qui sera, tout au long des futures aventures, son ami-ennemi et son miroir négatif, le cruel Raspoutine. Le récit ne donnait presque pas d’explication à cet étrange début d’histoire, et c’est de ce « presque » qu’est parti Canales, le scénariste, pour imaginer pourquoi Corto s’était retrouvé dans cette position inconfortable. Le jour de Tarowean est donc une aventure de Corto qui se termine là où commence celle de La Ballade de la Mer Salée.