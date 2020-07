Cette bataille de la guerre de la 5G que la Chine est déjà en train de gagner

Atlantico : Quel est l'enjeu de la 5G ?

Emmanuel Lincot : La 5G c’est une promesse de révolutionner les usages liés à la téléphonie mobile, de la voiture autonome à la chirurgie à distance en passant par l’impression d’objets en 3D. C’est l’enjeu majeur de nos économies. Tout le monde est d’accord sur ce point si ce n’est que l’on achoppe sur le choix des partenariats possibles. Pourquoi ? Parce qu’il faudra trancher entre des choix de souveraineté et de valeurs. C’est-à-dire entre le chinois Huawei ou des concurrents occidentaux. Selon le département d’État américain, Huawei a été impliqué dans des activités d’espionnage pour le régime communiste. Un article de novembre 2018 du journal The Australian mentionne des informations secrètes provenant des services de renseignement australiens qui confirment que Huawei a communiqué des mots de passe et des données d’accès aux services de renseignement chinois, pour leur permettre d’accéder à un « réseau étranger ». Le fait que Huawei soit associé à des activités de l’Armée Populaire de Libération n’a rien de surprenant. Dans une dictature comme celle de la Chine où le Parti-Etat contrôle toutes les activités, les frontières entre secteurs civil et militaire ne sont pas étanches. Bref, l’enjeu de la 5 G n’est pas seulement de nature économique. Il est politique et se situe au point d’intersection d’une rivalité systémique entre démocraties occidentales et dictature chinoise. Certains n’ont cure de cette rivalité. Qu’ils demandent à des ressortissants ouïghours, tibétains ou à de simples citoyens chinois ce que signifie vivre quotidiennement sous le joug d’une cybercratie autoritaire et nationaliste comme celle qu’exerce le régime de Pékin dans sa violation systématique des droits et de la dignité humaine les plus élémentaires et nous les verrons changer peut-être d’avis. Car dans cette collaboration numérique souhaitée par le régime chinois il y a naturellement un risque à nous laisser asservir.

La Chine est-elle en train de remporter la bataille de la 5G ?

Le plan de développement industriel « Made in China 2025 » sur lequel Pékin compte devenir la référence mondiale dans les nouvelles technologies comme la robotique, les semi-conducteurs, l’espace, les voitures électriques, l’impression 3D et bien sûr la 5G rencontre de sérieuses oppositions partout dans le monde avec une accélération de ces résistances après la Covid-19. Avec un risque majeur pour Pékin de voir se décider à ses dépens un découplage complet de l’industrie mondiale dans un domaine crucial pour la 5G qui est celui de la fabrication des semi-conducteurs. Par ailleurs, le Royaume-Uni réexamine son approbation de Huawei dans son déploiement 5G, tandis que les principaux opérateurs de Singapour ont choisi les rivaux de Huawei, le suédois Ericsson et le finlandais Nokia, pour construire leurs réseaux sans fil de prochaine génération. Début juin, les principaux fournisseurs de télécommunications du Canada ont également renoncé à Huawei en faveur de ses concurrents européens. Rappelons aussi que l’Inde interdit 59 applications chinoises, dont TikTok et WeChat, pour raisons de « sécurité ». Huawei est bien sûr dans le collimateur de New Dehli et les relations sino-indiennes, après avoir été mises à mal récemment par des escarmouches à la frontière, vont se détériorer aux dépens du géant chinois. En France, les réticences à Huawei sont également fortes. Ainsi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dans un rapport préliminaire publié le 27 janvier, conclut à « un manque important voire à une absence de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires potentiels liés aux fréquences autour de 3,5 GHz ». En d’autres termes, à ce stade, il lui est impossible d’évaluer les risques liés à la 5G. D’une manière à peine subliminale, le message peut être compris comme une façon toute française de faire lanterner les Chinois sur ce dossier. Dans les faits, la France et ses partenaires européens se préparent à l’installation de la 5 G. Il existe un plan d'action de la Commission européenne pour la 5G et il se réalisera sans Huawei.

Quel est le danger pour l'Europe et comment les pays occidentaux peuvent-ils réagir ?

La Covid-19 a décillé les Européens sur le danger que représentait la dictature chinoise. Les réactions sont fortes. Ainsi, Deutsche Telekom pour l’Allemagne a fait savoir qu’il se passerait de Huawei. Le déploiement de la 5G est classé au rang de haute priorité pour Berlin. Rappelons que sur les 130 milliards d'euros mobilisés pour panser les plaies laissées par le coronavirus, Berlin veut donc affecter un peu plus de 7 milliards d'euros à ce chantier. Comme l’a prôné, dans l’un de ses récents rapports, la fondation Concorde, Il y a une nécessité de créer une certification européenne unifiée des réseaux 5G pour en garantir la sécurité et ce, par un renforcement de l’ENISA, l’European Network and Information Security Agency afin d’intervenir sur les questions de cybersécurité liées à la 5G. Cette même fondation plaide pour une extension du domaine d’action des European Digital Innovation Hubs à la 5G, afin d’aider les PMEs françaises et européennes à bénéficier des nouvelles opportunités liées à cette technologie et à l’Internet des Objets. La 5 G sera certainement le principal levier de la relance tant en France qu’en Europe. Nous ne remercierons jamais assez les Chinois d’avoir compris grâce eux que si le pire n’était jamais sûr, la menace en revanche se précisait. Autrement dit, et pour parler le beau langage du poète Hölderlin : « avec le danger croît ce qui sauve ».