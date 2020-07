"Lectures d'été" : "Les Indes Fourbes" de Ayroles et Guarnido, picaresque !

(d’après BD GEST)

Ayroles et Guarnido ont ceci en commun d’avoir marqué l’univers de la BD en créant chacun une série de référence, « De Cape et de Crocs » pour Ayroles et « Blacksad » pour Guarnido. Et d’ailleurs, pour pousser la comparaison un peu plus loin, et bien qu’ayant produit d’autres ouvrages, leurs noms sont attachés à ces séries, et uniquement à ces séries, le succès étant parfois un peu envahissant. « Les Indes Fourbes » est une magnifique façon de briser ce carcan.

Juanjo Guarnido est né à Grenade, en Espagne, en 1967. Durant ses premières années, il publie de nombreuses illustrations chez Comics Forum - Planeta de Agostini pour l'édition espagnole de Marvel, ce qui lui permet de toucher un public espagnol assez large. Il prend ensuite contact avec le milieu du dessin animé et s'installe à Madrid où, pendant trois ans, il travaillera pour plusieurs séries télé. Le premier jour dans le studio, il rencontre Juan Diaz Canales, qui deviendra son scénariste sur Blacksad. En 1993, il déménage à Paris pour intégrer les studios Walt Disney de Montreuil, où il travaille comme lay-out-man et actuellement comme animateur. Adepte depuis toujours de la BD européenne, il entreprend patiemment ce qui sera la longue fabrication de son premier album. "Quelque part entre les ombres" est son premier album et il est édité chez Dargaud (novembre 2000). En 2004, Blacksad obtient le prix du meilleur dessin au festival d'Angoulême.

Alain Ayroles est né en 1968 dans le Lot. Passionné par le dessin et le récit, il intègre en 1986 la section bande dessinée des Beaux-Arts d'Angoulême. Mais c'est surtout autour des tables de jeux de rôles – que les étudiants fréquentent plus assidûment que les cours – qu'il va parfaire ses talents de conteur. C'est d'ailleurs d'un univers de jeu qu'il a créé à cette époque que naîtront les bandes dessinées Garulfo et De cape et de crocs. De cape et de crocs est une relecture animalière des classiques de la littérature et du théâtre du XVIIe siècle. Dans ces deux séries à succès, le style d'Alain Ayroles se caractérise par une grande érudition, un sens aigu du dialogue, et une volonté de retourner aux sources des grands récits qui ont façonné la culture européenne.