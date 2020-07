"Les records de l'histoire" de Stéphane Bern : récréation idéale pour l'été, pour parcourir l'histoire en s'amusant

"Les records de l'histoire" de Stéphane Bern

Albin Michel, juin 2020, 243 p., 19,90 €

L'animateur, journaliste et écrivain Stéphane Bern propose dans ces Records de l'histoire, 100 faits historiques hors norme, qui forment une sorte d'exception en ce sens qu'ils n'ont pas été égalés jusqu'à aujourd'hui. Ces anecdotes, constats ou événement plus ou moins connus vont du monument français le plus visité au plus haut sommet du monde sans oublier de passer par le plus vieux restaurant de Paris, la reine la plus féconde, le bijou le plus cher, le pont le plus long, la présidence française ou le règne le plus court, la plus ancienne horloge de Paris ou le marathonien le plus rapide. Bref, 100 "records" d'importance ou d'intérêt inégaux, mais à la diversité amusante.

1- Il est beaucoup question de records français, mais pas que… On va se promener à Rome, dans les opéras, les salles des ventes, sur les stades olympiques, les champs de batailles ou les ateliers de peintres. Vous l'avez compris, la diversité fait le charme de cet essai.

2- Chaque "record" est accompagné d'un très court récit (pas plus de 3 pages), écrit avec allant, révélant - pour le commun des mortels- des anecdotes oubliées.

3- Et il faut le reconnaître, à moins d'être historien, on apprend quand même beaucoup de choses. Exemple : un conflit qui a duré 335 ans, déclaré par une personne qui n'avait pas autorité à le faire, et que l'on a oublié, et pour lequel aucun coup de feu n'a été tiré !

1- Le parti pris de faire des histoires courtes ne permet pas d'aller au fond des sujets, mais d'y rester en surface. On parle de fait, on ne fait pas d'exégèse !

2- Chaque chapitre se termine par une "Punch line", trait d'esprit ou d'humour, parfois amusant, mais la répétition du procédé peut lasser !

3- On ne peut s'empêcher de se dire, à la fin de ce livre et après quelques records que vous connaissez quand même, que va-t-il en rester dans quelques jours ?

Ce livre vient ajouter une pierre à l'œuvre de vulgarisation de Stéphane Bern, qui n'est pas économe de son temps en ce domaine. Il faut le prendre tel qu'il est : un livre amusant, idéal pour l'été, qui ne vous prend pas la tête, mais plutôt titiller votre curiosité et stimuler votre mémoire - à savoir, en retenir un minimum pour défier amis et famille sur ces records parfois inattendus ! L'angle choisi, la brièveté et la légèreté des textes, la diversité des sujets sont des atouts pour séduire aussi ados et jeunes adultes, toujours avides d'informations qui sortent des sentiers battus.

"Vous pourriez bien être surpris par le détenteur, ou plutôt la détentrice de ce record. Car si cette auteure est aujourd'hui présente dans les bibliothèques du monde entier, c'est parce qu'elle est devenue l'une des plus grandes figures du roman policier. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de la célèbre "reine du crime", j'ai nommé : Agatha Christie !". P 33

"Lorsque l'on parle monarque et longévité, impossible de ne pas songer à Elisabeth II… Sa constance, ses magnifiques tailleurs colorés, son amour des voitures et son humour ! Si elle est aujourd'hui, à l'âge de 94 ans, la doyenne des monarques pour le plus grand bonheur des Britanniques, celle qui a été la souveraine de Churchill ne détient pourtant pas le record du plus long règne de l'histoire… ". P 142

"72 pages écrites à la main, 360 schémas, dessins et plans pour un seul nom : Léonard de Vinci. Dans ce document qui a traversé les siècles, le célèbre florentin évoque toutes sortes de sujets, faisant parfois des suppositions que la science confirmera quelques siècles plus tard. […] Le prix de son acquisition ? Plus de 30 millions de dollars ! Ce qui représenterait environ 55 millions de dollars aujourd'hui. Ces 18 feuilles doubles constituent donc le livre le plus cher du monde !". P 199

Stéphane Bern est animateur et journaliste de presse écrite et audiovisuelle, franco- luxembourgeois. Il a fait, et fait aimer l'histoire à tous les francophones du monde ! Journaliste expert des familles princières, il est aussi passionné d'histoire que fervent défenseur du patrimoine, en particulier, celui qui , de pierre, de bois, de mortier ou de béton, fait le charme de nos villes et campagnes - fondateur et animateur de la mission Bern pour le patrimoine national, il mobilise l'opinion publique, l'Etat et les grandes entreprises mécènes afin de sauver des monuments en état de péril.

Vulgarisateur assez infatigable, acteur à ses heures, il a, en 30 ans de carrière, accumulé plus de 100 collaborations "télévisuelles", près de 50 livres et essais, dont les Secrets d'histoire. Il est encore membre de nombreux jurys et honoré de nombreuses décorations françaises et étrangères !