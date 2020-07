Comment les Émirats arabes unis sont devenus curieusement le partenaire économique et commercial incontournable de Damas

Après neuf années de guerre, la Syrie est revenue à ce que l’on peut appeler un autoritarisme stable avec le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir et la défaite de Daech. Pour Abu Dhabi, l’opportunité était trop belle afin de permettre à Mohamed Ben Zayed d’enclencher partenariats et accords militaires et économiques avec Damas. Une alliance pragmatique ? Pas si sûr, tant les Emirats opèrent, parfois via la Russie, des rapprochements depuis un an avec l’ennemi régional, l’Iran, et du coup ses alliés, dont la Syrie fait assurément partie du cercle des proches. Mais peut-être aussi pour les refaçonner à son image.

Pour comprendre ce revirement, il faut revenir sur l’évolution des relations entre la Syrie et les EAU qui sont significatives de l’intérêt avant tout économique majeur qu’Abu Dhabi porte à Damas. Depuis le 8 janvier 2019, les ambassades émiraties et bahreïnies sont déjà réouvertes à Damas alors que beaucoup de chancelleries occidentales résistent encore. Version officielle : contrer l’influence iranienne. En dehors du respect du droit international, MBZ, une fois encore, brave toutes les résolutions et sanctions des Nations Unies qui condamnent la Syrie. En réalité, MBZ a fait son choix sur ce dossier entre Moscou et Washington : l'accord du 15 mars 2019 entre la Russie et les Émirats-Arabes-Unis ouvre les portes de ce pays détruit à Abu Dhabi qui est désormais son premier partenaire économique.

Il est loin le temps où les EAU soutenaient les groupes rebelles au régime de Bachar al Assad en 2011. En effet d’une position relativement ambiguë, où les EAU soutenaient clairement l’opposition au dictateur syrien, Abu Dhabi maintenait tout de même des relations avec Damas. L’arrivée de la guerre au Yémen a fait progressivement se retirer les EAU du terrain syrien avant de s’y réengager agressivement, économiquement, et sans grande humanité, depuis la fin de la guerre et excité par le champ des possibles économiques. Business is business.

Déjà en 2012, les hommes d’affaires émiratis étaient à l’affût mais ils appliquaient leurs convictions à géométrie variable : « À la fin de 2011, les Émirats avaient également commencé à accueillir les hommes d'affaires syriens résidant aux Émirats Arabes Unis et opposés au régime de Damas. En novembre 2012, la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï a organisé une conférence intitulée «Un partenariat pour investir dans l'avenir de la Syrie» sous le patronage du ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis et avec la participation de nombreux hommes d'affaires syriens basés aux EAU pour relancer l’économie dans l'ère post-Assad. Les hommes d'affaires syriens présents à la conférence ont déclaré qu'ils investiraient 1 milliard USD dans divers secteurs de l'économie syrienne (immobilier, services, santé et éducation) en cas de chute du régime d'Assad ».

Et les délégations économiques émiraties depuis plusieurs mois se pressent en Syrie, car il faut reconstruire et vite. Décidément tout roule pour Mohamed Ben Zayed au royaume de Bachar ! C’est ainsi, que les EAU continuent à étendre leur soft power, en dehors de toute considération éthique et humaine, pour faire partie avec la Russie des « généreux » contributeurs à la résurrection de ce pays détruit pendant sept ans, celui d’un dictateur qui a tué des centaines de milliers de personnes dans son pays. Mais face à l’opprobre général, les businessmen doivent au moins se faire discrets. Si le drapeau émirati se fait de plus en plus présent à Damas, les 38 hommes d’affaires présents à la Foire Internationale de Damas en 2019 ont évité les médias. L’ambassade américaine avait été claire : « Il est inacceptable et inapproprié pour les hommes d’affaires, les particuliers et les chambres de commerce hors de Syrie d’y participer. Selon Washington, Abu Dhabi devrait donc être passible de sanctions internationales. Pourtant rien n’est arrivé. Bien au contraire, jamais les perspectives économiques n’ont été là-bas aussi florissantes pour Mohamed Ben Zayed.

Depuis plusieurs mois déjà, le soft power à l’émiratie fait son œuvre. Les Émirats Arabes Unis renforcent progressivement leur engagement avec la Syrie contrôlée par le gouvernement, déployant son soft power sous forme d'aide humanitaire et d'investissement dans le secteur du divertissement local. Au cours des dernières semaines du ramadan 2019, des colis de nourriture ont été distribués sur la place Marjeh, dans le centre de Damas, portant l'emblème des Émirats arabes unis. Le camion transportant l'aide portait une pancarte indiquant: «Don de Son Altesse Sheikha Latifa Bin Mohammad Ben Rachid al-Maktoum, épouse du prince héritier d'Al Fujairah», l'un des sept émirats des Émirats arabes unis. ».

La priorité de MBZ en Syrie est triple : l’immobilier, le transport et le commerce. Et les hommes d’affaires émiratis ne semblent pas bouder leur plaisir. En décembre 2018, une autre société basée aux EAU, Damac Properties, l'un des plus grands promoteurs immobiliers des EAU et du monde arabe, a également envoyé une délégation à Damas pour rencontrer des représentants de deux sociétés syriennes, Telsa Group et al-Diyar al-Dimashqiah. Le propriétaire de ce dernier est Mohammad Ghazi al-Jalali, ancien ministre de la Communication et actionnaire minoritaire, qui siège au conseil de Syriatel, qui appartient à Rami Makhlouf. Plus généralement, les sociétés de développement immobilier émiriennes telles que Reportage Properties, Rotana, Arabtec et Horizon Energy LLC étaient bien représentées à la Foire internationale de Damas en 2019. Côté tourisme, ça a démarré aussi très tôt : « De plus, en juillet 2018, le ministère syrien du Tourisme a octroyé une licence pour la gestion d'un hôtel de charme dans le centre de Damas à une société émirienne, Coral Hotels, et à son partenaire local Julia Dumna. Les investisseurs devaient investir 750 millions de SYP, soit environ 1,7 million USD, dans la rénovation de cet hôtel quatre étoiles. » (déjà cité).

Côté transports, les EAU ne comptent pas être en reste. En 2017, ils constituaient le septième ou le huitième marché des exportateurs syriens, représentant 44,5 millions USD. Les principaux produits importés étaient les suivants : graisses et huiles animales et végétales (6,5 millions USD); articles en pierre, plâtre, amiante, mica et matériaux similaires (6,3 millions USD); perles naturelles et de culture, pierres précieuses et semi-précieuses et métaux précieux (5,6 millions USD); et café, thé, maté et épices (5,5 millions USD). Toutefois, la balance commerciale était clairement en faveur des Émirats arabes unis, les exportations émiraties à destination de la Syrie ayant atteint 968 millions USD la même année, y compris les machines, le matériel et les pièces électriques (479 millions USD); tabac (280 millions USD); machines (64 millions USD); et plastique (20,7 millions USD). Des sanctions potentielles par les États-Unis infligées aux Émirats-Arabes-Unis ? Non : « Les exportations émiraties à destination de la Syrie ont continué d'augmenter en 2018 pour atteindre 1,5 milliard USD, bien que cette croissance soit principalement imputable aux produits chinois transitant par Dubaï et renommés de la sorte aux Émirats Arabes Unis afin de bénéficier des avantages de l’accord de la zone de libre-échange arabe (GAFTA). » (Ibid).

Derrière tout cela, il y a un dernier intérêt majeur pour les EAU qui leur font braver tout risque de sanction : l’ouverture vers la Méditerranée pour DP World (Dubaï Port Authority qui contrôle la gestion de dizaines de ports partout dans le monde) est la cerise sur le gâteau. Cela explique pourquoi les entreprises émiraties ont rapidement entamé une reprise des contacts avec la Syrie en matière de transport, de commerce et de services, d’autant plus que la Syrie est une passerelle unique vers la mer Méditerranée. Début janvier 2019, DP World, toujours elle, la fameuse société de gestion portuaire des Émirats Arabes Unis, a annoncé la création d’un corridor de transport de 2 500 km reliant Jebel Ali à Dubaï au poste-frontière Nassib-Jaber entre la Jordanie et la Syrie. L’exploitant du terminal a déclaré que le nouveau corridor permettrait une étroite collaboration entre les autorités douanières et les prestataires de services logistiques des Émirats Arabes Unis, d’Arabie Saoudite, de Jordanie, de Syrie et du Liban afin de créer un flux de marchandises plus efficace à destination et en provenance de Syrie : « DP World a déclaré que le premier convoi de trois camions immatriculés à Dubaï avait effectué le voyage en six jours, une réduction importante par rapport à la moyenne de 24 jours qu'il avait fallu pour terminer le voyage avant la réouverture de la frontière. » (Ibid).

En conclusion, la Syrie est à un carrefour stratégique pour les Émirats par bien des aspects et les perspectives sont gigantesques. Il ne faut pas oublier enfin que la communauté syrienne a toujours été très présente dans les EAU. Traditionnellement portés vers le business, ils ont joué depuis 2011 un rôle d’intermédiaire essentiel pour maintenir les contacts coûte que coûte avec les différentes opportunités qui allaient s’ouvrir après la fin du conflit. Depuis la révolution syrienne, le pays a étendu le nombre de permis de résidence à plus de 100 000 Syriens, dont 6 000 investisseurs, académiques, entrepreneurs. Aujourd’hui, 240 000 Syriens vivent aux EAU et y opèrent essentiellement dans la construction, les médias, la santé et le tourisme.