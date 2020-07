© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Technologie Petits conseils de méthode si vous voulez vous lancer dans le live stream ou le podcast Avec Jérôme Durel Le podcast et le live stream rencontrent un franc succès sur Internet. Quel est le matériel indispensable afin de pouvoir se lancer ? Faut-il des accessoires spécifiques pour débuter et pour réaliser un podcast et du live stream de qualité ?

Le podcast et le live stream rencontrent un franc succès sur Internet. Quel est le matériel indispensable afin de pouvoir se lancer ? Faut-il des accessoires spécifiques pour débuter et pour réaliser un podcast et du live stream de qualité ?