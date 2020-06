"Comment Thomas Leclerc, 10 ans, 3 mois et 4 jours est devenu Tom l'Eclair" de Paul Vacca : un roman original, réaliste, profond et délicat sur l'autisme

"Comment Thomas Leclerc, 10 ans, 3 mois et 4 jours est devenu Tom l'Eclair" de Paul Vacca

THEME

Au coeur des années 60 dans une petite ville de province, Thomas Leclerc, enfant autiste, tombe dans la salle d'attente d'un médecin sur des bandes dessinées américaines et se sent tout d'un coup investi des pouvoirs de ses super-héros pour sauver le monde qui l'entoure - ses parents, sa grand-mère, son amie Palma - et sortir de l' isolement de son petit univers où tout est chronométré pour le rassurer et rassurer ses parents. Il devient TOM L'ECLAIR et les aventures commencent....

POINTS FORTS

- Une description d'abord un peu froide et lisse puis pleine de finesse de l'univers de Tom, enfant unique, autiste, très brillant à l'école du fait de son intelligence analytique mais qui ne sait ni rire ni pleurer, qui ne sait pas transmettre et partager ses émotions. L'univers familial est routine er et millimétré pour compenser l'angoisse des parents, et de la mère de Tom en particulier, qui se dévoue entièrement à son fils jusqu'au moment où elle "ose" aller travailler à Paris pour ne pas étouffer. - Tom nous entraîne par sa candeur sans filtre tout autant que par son réalisme sans fioriture dans la conscience de sa différence. Tous les sujets sont bien traîtés : le regard des autres pèse lourd dans ce petit univers pavillonnaire provincial; le poids de l'inquiétude autour de Tom au quotidien, les difficultés professionnelles du père et l'absence de soutien extérieur minent le couple. Mais heureusement Tom va se charger de règler tout ça ! - L'écriture est claire, juste, fluide et Paul Vacca nous fait vivre les aventures de Tom par petites touches délicates, entre sourire et émotion, avec la poésie d'une fable et la réalité d'un monde sans concession.

POINTS FAIBLES

- un rythme parfois un peu lent et une part de naïveté. J'ai été plus charmée que bouleversée. - une happy-end un peu trop cousue de fil blanc (mais finalement ça fait du bien....) - pour ceux qui aiment les lectures denses et qui ne sont pas sensibles aux charmes de l'enfance, s'abstenir.

EN DEUX MOTS

Très agréable moment de lecture pour tout âge; c'est tendre, profond mais pas lourd, rafraîchissant, à la fois lucide et optimiste. "Un moment de douceur dans un monde de brutes", par l'auteur de "La petite cloche au son grêle".

TWEET CULTURE-TOPS

Un roman original, réaliste, profond et délicat sur l'autisme.

Chronique publiée le 24 mai 2015.