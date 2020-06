"Victime 2117" de Jussi Adler Olsen : un bon polar inscrit dans une réalité brûlante, migrants et terrorisme

"Victime 2117" de Jussi Adler Olsen

Traduction : Caroline Berg, AUDIOLIB (févr.2020) Texte lu par : Lucien Chatelet, Durée : 14 heures 45 (2CD MP3), Parution : Version brochée Albin Michel (janvier 2020 ; 22,90 euros). Existe aussi en ebook, 25, 90 Euros

RECOMMANDATION

Bon



THEME

Victime 2117… ce titre, désigne le 2117ème migrant noyé, depuis le début de l’année. Un fait divers devenu banal. A Barcelone, cela donne une idée à Johann, journaliste en déshérence. Il faut personnaliser ce drame, en faire une « histoire journalistique ». Lors du dernier naufrage, au large de Chypre, il pense tenir la bonne victime, la 2117ème, qui saura émouvoir le lecteur. C’est une femme d’un âge certain, ses vêtements semblent indiquer qu’elle appartenait à un milieu aisé. Il est persuadé qu’il a trouvé le bon sujet. Sans hésiter il prend le premier vol pour Chypre. Rien ne se passera comme il l’avait prévu.

A Copenhague, cette histoire va très vite impliquer le fameux département « V » de la police criminelle. En voyant les photos des naufragés Assad, un des équipiers de Karl le chef du département, va littéralement s’écrouler. C’est sa femme et l’une de ses filles qu’il n’a plus vues depuis seize ans, qui figurent sur la photo. Assad reconnaît aussi sur le cliché un terroriste qui depuis des années cherche à se venger et à le tuer. Avec karl, il va se lancer à la poursuite de ce tueur diabolique qui non seulement détient sa famille mais prépare un attentat sanglant dont la violence marquera le monde. Alexander jeune danois -l’autre protagoniste de ce roman et addict des jeux vidéo - vit barricadé dans sa chambre. Il a vu la photo de la victime 2117. Elle lui rappelle sa chère grand-mère. Il décide que lorsqu’il aura atteint le score de 2117 à son jeu préféré, armé de son sabre de samouraï, il exécutera ses parents et tuera des passants dans la rue. Par défi, il harcèle au téléphone les policiers du département « V » et leur annonce son sinistre projet.

Ce roman à l’intrigue sophistiquée, au premier sens du terme, utilise les fondements des grands polars : un passé enfoui et indicible qui brutalement resurgit, une haine vengeresse inexpugnable entre deux hommes, la folie suicidaire.

Tout se mêle dans un scénario haletant parfois désespéré.

POINTS FORTS

* Une construction qui s’inscrit dans une actualité brûlante et dramatique, les migrants, le terrorisme et confère toute sa légitimité à l’histoire.

* Deux enquêtes du département « V » qui nous emmènent dans un suspens à l’orchestration parfaite et qui jusqu’au bout se joue de nos nerfs.

* La psychologie des différents personnages est extrêmement fouillée.

Points faibles

* Le rebondissement final peut, compte tenu de l’atmosphère noire et violente de l’action, paraître un peu convenu.

* La présentation de ce livre audio est minimaliste.

EN DEUX MOTS

Ce livre présente indubitablement un double intérêt. Un polar parfaitement conçu dans les règles de l’art qui, de plus, s’inscrit dans une réalité brûlante, les migrants, le terrorisme et illustre de manière saisissante « l’effet papillon ». L’actualité des évènements qui confère une dimension dramatique et rend cette enquête particulièrement crédible.

L'AUTEUR

Jussi Adler-Olsen est un écrivain danois. Après un parcours quelque peu éclectique, il s'est spécialisé depuis 2007 dans une série de romans policiers. Il connaît un succès sans précédent avec Département V, sa série best-seller. Elle a été récompensée par les prix scandinaves les plus prestigieux. En France, Miséricorde a été récompensé par le Grand Prix des Lectrices de ELLE 2012 et le Prix des lecteurs du Livre de Poche 2013. Son roman Délivrance (2013) a reçu le Prix du meilleur Thriller scandinave ainsi que le Prix des libraires Danois. Les deux premiers tomes de Département V ont été adaptés au cinéma au Danemark. La série est traduite ou en cours de traduction dans plus de 40 pays, et s'est déjà vendue à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde.

LE LECTEUR

Lucien Chatelet a une formation théâtrale – il a fréquenté le cours de Jean-Laurent Cochet – et a incarné le rôle de l’inspecteur Portal dans Les Cordier, juge et flic. Artiste complet, il tourne dans de nombreux courts-métrages, est réalisateur et chanteur de rhythm’n blues. Il a déjà enregistré plusieurs livres audio.