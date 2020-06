Comment empêcher Instagram de vous espionner

Atlantico.fr : On sait que les réseaux conservent nos données. Comment fonctionnent-ils ? Et pour quels usages ?

Baptiste Robert : Les réseaux sociaux font la même chose que beaucoup d'applications. Ils récupèrent un certain nombre d'informations sur ce que vous aimez, sur ce que vous faites au sein de leurs applications et qui leur permettent de profiler au mieux leurs utilisateurs afin de savoir ce qu'ils aiment. Et le but du jeu consiste à vous cibler un maximum, que ce soit par des publicités ou, comme l'a montré l'étude qui vient de sortir sur l'algorithme d'Instagram, sur ce que vous allez préférez. Cette étude montre également que plus les gens postent des photos nues d'eux, plus ils ont de chances de voir leurs publications boostées sur le réseau.Tout ça leur permet ensuite de profiter de l'utilisateur afin de créer plus d'engagement et d'avoir un ciblage au plus près de l’utilisateur.

Instagram fonctionne à partir de photos, c’est dans les termes et conditions et il suffit de les lire. Si vous mettez en ligne une photo sur Instagram, cette photo là devient automatiquement leur propriété mais de la même manière que si vous mettiez une photo sur Snapchat ou une photo sur Facebook. Les droits de la photo vont revenir à ces entreprises là. Si vous publiez une photo sur une story publique, Snapchat se réserve le droit de l'utiliser, par exemple à des fins commerciales. Ainsi, vous perdez complètement les droits sociaux sur ces photos. C'est le principe de base, que ce soit Instagram ou les autres : quand vous publiez quelque chose, cela ne vous appartient plus.

Comment sont utilisées ces données ?

Avec nos photos, il y a un exemple qui s’appelle Clear View. C'est une société américaine. Elle récupère toutes les photos de profil des réseaux sociaux que ce soit Facebook ou autre. Elle met tout cela dans une base de données et vend l'utilisation de cette base de données aux forces de police un peu partout dans le monde, principalement aux Etats-Unis. Cela leur permet de recouper les réseaux sociaux et de trouver un suspect éventuel, ou pas d'ailleurs. Le principe est simple : on a une photo, par exemple, d'un suspect dans une enquête, vous le soumettez à Clear View, qui va vous sortir toutes les photos de profil de tous les comptes de la personne en question.

Comment réduire au maximum ce traçage ?

Le meilleur moyen d'esquiver, c'est de ne pas être sur les réseaux tout simplement ! Mais plus sérieusement, il faut demander aux gens de ne pas mettre en ligne les photos sur lesquelles vous apparaissez, ou a minima, de ne pas vous identifier. C’est réduire votre empreinte numérique tout simplement. Il ne faut ne pas produire de contenu.

Ces entreprises prennent plein d'éléments qu’elles récupèrent d'un peu partout… Par exemple le temps que vous passez sur une photo, si vous passez 2 minutes sur une photo et de l’autre côté 30 secondes sur une autre, il y a de grandes chances que vous aillez préféré la première photo... Si vous revenez 3 fois par jour sur le même profil, c’est que vous avez un intérêt pour cette personne là. Le meilleur moyen, c'est toujours le même. C'est d’être inexistant sur les réseaux sociaux ou si vraiment vous tenez à y aller, il ne faut faire que de la consultation.