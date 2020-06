"Un américain bien tranquille" de Graham Greene : une fable universelle

"Un américain bien tranquille" de Graham Greene

THEME

Dans le Saïgon des années 50, en pleine guerre d’Indochine, Thomas Fowler, reporter britannique vieillissant et désabusé, rencontre un jeune américain Alden Pyle, humanitaire officiel mais en fait agent sous couverture de la CIA. Le roman s’ouvre sur la découverte du cadavre de Pyle et développe par flashback les relations ambigües des deux hommes, amoureux de la même femme et diamétralement opposés dans leurs conceptions de la guerre, de l’amour, de l’Orient, de l’engagement et de la responsabilité.

POINTS FORTS

- La construction du roman où la tragédie initiale, l’assassinat de Pyle, est expliquée par petites touches jusqu’à l‘inexorabilité de la trahison finale.

- La beauté des descriptions presque photographiques de l’Indochine coloniale.

- Les caractères fouillés des protagonistes qui représentent chacun un archétype :

- Fowler, le vétéran expérimenté, commentateur de guerre revenu de tous les à-priori, opiomane de confort, attaché viscéralement à l’Indochine comme il l’est à sa congaï, Phuong. Assez lucide sur lui-même, il se refuse à s’engager jusqu’à l’ultime décision bien que tourmenté par de nombreuses questions métaphysiques.

- Pyle, le jeune américain bardé de certitudes, chevalier de la démocratie, persuadé de détenir la vérité révélée (grâce à un livre de York Harding, expert auto-proclamé qui a passé 24 H en Indochine). Non-buveur, non-fumeur, il ne conçoit l’amour que dans le cadre du mariage traditionnel.

- Phuong, la ravissante vietnamienne, douce, gracieuse, impénétrable, mais docile instrument aux mains d’une sœur résolue à lui voir faire un bon mariage occidental.

POINTS FAIBLES

Une traduction sans génie.

EN DEUX MOTS

L’opposition quasi manichéenne entre Fowler qui « couvre » le conflit en observateur blasé et Pyle qui n’hésite pas à manigancer en toute bonne conscience un attentat meurtrier au nom du bien et de la démocratie fait de ce roman une fable universelle.

L'AUTEUR

Né le 2 avril 1904 en Angleterre, mort en Suisse à 86 ans, Graham Greene est l’un des géants de la littérature britannique du XXe siècle. Romans, essais, nouvelles, scénarios, critiques, théâtre, son œuvre se ressent de deux influences : ses expériences d’agent de renseignements et de grand reporter, et sa conversion au catholicisme en 1929 (La Puissance et la Gloire).

Chronique publiée le 3 décembre 2014.