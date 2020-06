"Kibogo est monté au ciel" : superbe roman d’une formidable conteuse

Encore, toujours le Rwanda pour décor. Une terre asséchée, le sorgho et les haricots n’y poussent plus, à l’horizon la montagne sacrée (elle sera frappée par la foudre)… On glisse dans le temps : en 1931 au royaume du Rwanda, le roi Musinga a été destitué- il refusait le baptême. Conséquences de cette destitution : une conversion massive de la population, baptêmes à la chaîne (qui, pour nombre, d’entre-eux se révéleront acte de résistance). En 1943, quand commence Kibogo est monté au ciel, surgit une rivalité : d’un côté, Kibogo le fils du roi qui s’est sacrifié, foudroyé en haut du mont Runani, de l’autre le Yézu des missionnaires, le fils de Dieu- et la question définitive : lequel des deux est véritablement monté au ciel ? Oui, la question demeure, la réponse varie : lequel des deux a fait revenir la pluie, cette pluie qui sauve le pays de la sécheresse, de la famine ? Ne serait-ce pas peut-être Maria de la chapelle ou la prêtresse de Kibogo- toutes les hypothèses méritent d’être envisagées…

Au fil des pages, on croise des sorcières et des missionnaires, les anciens aussi sages que malins et des pères blancs- tous connaissant bien sûr l’art et la manière de demander la pluie aux nuages ! La montagne sacrée, la montagne en feu est omniprésente, toute entière dans une histoire oubliée, on lit : « Parfois, une petite fille oubliée aux pieds de la conteuse et qui avait refusé de s’endormir comme les autres engrangeait dans sa mémoire, sans bien les comprendre, les mots enchantés du conte »… Dans les replis de la colline, la lutte est implacable, d’un côté la tradition ancestrale et les devins du Gisaka, de l’autre les colons évangélisateurs- les « padri » belges… Et au final, une autre question- définitive, celle-là : à quel(s) dieu(x) se vouer ?