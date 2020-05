"Sapiens", un livre formidablement intéressant et enrichissant

1- Il est difficile de sélectionner les points forts tant ils sont nombreux. En voici un florilège : écriture simple, transversalité des domaines abordés et mise en valeur des interactions entre disciplines (sociologie, archéologie, économie, biologie, nouvelles technologies, politique, religion, géographie, conquêtes militaires, scientifiques et idéologiques...). Regard anticonformiste sur notre société et nos histoires, révélations (à mon sens) extrêmement bien argumentées sur nos stéréotypes culturels, nos réussites, nos échecs. Réflexions sur les incertitudes de l'aube des sciences du vivant, qui offrent à l'homme "la mort de la mort" et la substitution de l'intelligence (artificielle) à la conscience (humaine).

2- Un livre illustré de cartes, schémas, tableaux, photos, qui renforcent la compréhension du propos.

3- Très surprenant, ce livre s'achève sur une brève histoire du bonheur. Synthèse utile, surtout en cette période de débats sur le "retour aux sources", et autres périls climatiques et géopolitiques. Comme le souligne Nicolas Bouzou dans son livre paru en septembre 2016, "l'innovation sauvera le monde" (voir la Chronique sur le site), jamais l'humanité n'a vécu dans des conditions matérielles, de sécurité et de santé meilleurs qu'aujourd'hui. Sur ce constat, l'analyse de YN.Harari est fine, nuancée et pleine de bon sens. Une invitation à la réflexion, pour nous tous.