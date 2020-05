"Moura, la mémoire incendiée" d'Alexandra Lapierre : épique, palpitant, et romanesque en diable

"Moura, la mémoire incendiée" d'Alexandra Lapierre

Editions Flammarion - 730 pages

RECOMMANDATION

En priorité



THEME

Epique, palpitant, et romanesque en diable.

Dans sa nouvelle biographie romancée, Alexandra Lapierre nous raconte Moura. Cette aristocrate ukrainienne , grande aventurière du XXe siècle, a été la folle passion d'un agent secret britannique alors que la Russie vacillait, la muse et même un peu plus de l'écrivain Gorki, la dernière compagne de H.G Wells, tout en se mariant trois fois, le tout en même temps. Sacré tempérament que cette femme...

Le Tsar, Staline, Churchill et de Gaulle l'ont adorée ou honnie. Elle était le feu, la glace, la passion pour les uns, l'espionne pour les autres. Incandescente et mystérieuse, elle était la vie à tout prix!

Des fastes de la cour du tsar aux prisons de Staline, Moura a tout connu et tout traversé avec pour seule devise: "La vie, toujours!".

POINTS FORTS

Moura est un précipité d'âme russe: féroce, dense, complexe, tumultueuse, romantique. Dans la fureur, dans le sang, elle aime à perdre haleine. Et Mon Dieu que ça fait du bien de voir des femmes comme elle!

Incontestablement le travail de recherche de l'auteur, qui a hanté les bibliothèques et fait revivre cette Europe du début du XX° siècle, a été considérable et lui a permis de nous livrer un grand roman historique.

La petite et la grande Histoire se mêle et s'entremêle; on ne peut que conseiller la lecture de cet ouvrage aux élèves réfractaires des manuels de l'éducation nationale, ils y apprendront beaucoup plus sur cette Europe en construction.

On avale ce roman comme Moura a avalé la Vie: goulûment.

POINTS FAIBLES

Le lecteur pourrait à la rigueur regretter une trop grande bienveillance de l'auteur vis à vis de son héroïne dont elle est tombée vraisemblablement sous le charme. Et encore...

EN DEUX MOTS

Ce roman est à l'image de la vie de Moura: épique, palpitant, romanesque en diable.

UNE PHRASE

Comme dit H.G. Wells dans sa biographie: "Moura reste Moura. Humaine, imparfaite, sage, drôle, folle et je l'aime". (Wells in love)

L'AUTEUR

Alexandra Lapierre, auteur de nouvelles, romans et biographies, a été couronnée par de nombreux prix. Pour construire ses biographies romancées, souvent sur des personnalités féminines oubliées par l'histoire, elle mène de véritables et minutieuses enquêtes qui la conduisent dans le monde entier. Outre ses études de lettres à la Sorbonne, elle est diplômée de "fine arts" aux Etats-Unis.

Chronique publiée le 2 juin 2016.