Tout ce que vous ignorez sur le monde fascinant des (goûts et des) couleurs

Atlantico : Pourquoi est-il crucial de bien choisir les couleurs et matières de notre intérieur ? Qu’est ce que ces choix révèlent de nous ?

Loïk Jacqueline : La couleur est un point déterminant dans la réussite d'un projet d'architecture intérieure. En effet, certaines couleur sont plus violente que d'autres et vont directement agir sur l'humeur, le bien-être ou encore sur l'appétit. Avant de se lancer dans un projet d'architecture intérieure, nous nous assurons de bien connaître nos clients afin de déceler sa personnalité, ses habitudes, ses envies, ses humeurs etc. Nous utilisons des couleurs en fonctions des traits de caractère du client. Car la symbolique des couleurs joue énormément dans la vie de tous les jours.

Pourquoi est-il intéressant de mélanger les couleurs et les matières dans notre environnement ?

Il est toujours intéressant de marier différentes textures et différentes couleurs. Cela permet de créer du contraste dans un intérieur. Et tout est une question de contraste en architectrure intérieure mais également en design. Nous pouvons avec la couleur mettre l'accent sur un espace, une pièce, ou même un objet. Avec la couleur, il est facile de donner le ton d'une pièce, une ambiance qui nous ressemble comme évoquer sur la dernière question. Mais ce sont bien les matières et matériaux qui vont donner vie à un espace. Que ce soit avec un revêtement de sol ou un revêtement mural, les matières vont renforcer la personnalité que vous voulez donner à un espace.

Quelles sont les matières imprévisibles que l’on peut retrouver dans la décoration d’intérieur et dans le design ? Qu’est que cela représente pour le design et la décoration d’intérieur ?

Dans notre métier, nous devons être créatifs et penser autrement. C'est pourquoi, nous aimons détourner des matériaux ou même des objets. Nous apprécions travailler avec des matériaux bruts que l'on peut trouver sur les chantiers et les sublimer dans un intérieur. Dans un récent projet, nous avons créer pour un client une scénographie uniquement réaliséavec des chemins de câble en aluminium. Sur un autre projet, nous avons choisi de réaliser un intérieur avec de la tôle ondulée en zinc et du polycarbonate alvéolaire. Dernièrement, ce sont des baladeuses qui ont prit place dans un intérieur. Tout est possible et il est vraiment intéressant d'aller chercher LE matériaux qui surprendra le client.

Nous soutenons cette démarche dans la scénographie, l'architecture intérieure et dans le design. Car c'est comme cela que les modes changent, évoluent et que les tendances se créer. En surprenant avec un matériau improbable. Ce qu'est le cas du dichroïque depuis deux trois ans par exemple qui se retrouve dans nos intérieurs, scénographies, et dans la mode.