"Le Crédit" de Jordi Galceran : quelques longueurs, mais un spectacle original, plaisant et remarquablement interprété

THEATRE

Le Crédit

de Jordi Galceran

Adaptation et mise en scène: Eric Civanyan

Avec Daniel Russo et Didier Bénureau

INFORMATIONS

Théâtre de la Gaîté Montparnasse

Jusqu'au 26 mai

Durée : 1 heure 30

Du mardi au samedi à 21 heures

Dimanche à 16 heures

Samedis supplémentaires à 16 heures

Relâches :

- 08.03.2019 à 21 heures

- 17.03.2019 à 16 heures

- 19.03.2019 à 21 heures

- 30.03.2019 à 16 heures et 21 heures

- 06.04.2019 à 16 heures et 21 heures

Réservations: www.gaite.com/01 43 22 16 18

26 rue de la Gaîté 75014 Paris

RECOMMANDATION

BON

THEME

Un banquier est sollicité par un client qu'il n'a guère vu plus de deux fois jusqu'ici, pour un prêt sans aucune garantie valable. D'où le refus catégorique dudit banquier. A bout d'arguments, le client se lance dans une menace de chantage assez curieuse...

POINTS FORTS

- les deux comédiens remplissent parfaitement leurs rôles. Daniel Russo peut indifféremment jouer un type bien comme un infâme voyou, avec la même conviction et la même sincérité. Didier Bénureau, quant à lui, a fait ses classes au Petit Théâtre de Bouvard, s'est fait connaître dans "Les brèves de comptoir" de Jean-Michel Ribes et surtout par sa complainte "La chanson du soldat Morales". Il est formidablement expressif, avec des mimiques à la Louis de Funès, du meilleur effet

- il est amusant de constater combien un banquier, sûr de sa position et de son pouvoir, peut dégringoler de son piédestal lorsqu'il n'est plus maître de la situation. Le grain de sable ici inverse les rôles et le conseiller devient le "conseillé", tout en réalisant que son comportement n'a plus rien de rationnel

POINTS FAIBLES

La comédie démarre sur les chapeaux de roue, très enlevée, mais lorsque le client expose son ultime argument pour obtenir son crédit, tout part en vrille et le scénario, moins maîtrisé, suscite quelques longueurs.

EN DEUX MOTS

L'ensemble est néanmoins très plaisant, il s'agit là d'une pièce au sujet original, drôle et fort bien interprétée par deux compères extrêmement compétents sur scène.

L'AUTEUR

Jordi Galceran (né en mars 1964, à Barcelone) est un dramaturge et scénariste catalan qui écrit toujours ses textes en espagnol.

Il a créé une pièce "La méthode Grönholm", en 2003, qui a été adaptée et jouée au Théâtre Tristan Bernard, en 2013, avec succès. Il a également signé une adaptation du "Roi Lion".