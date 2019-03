THEATRE

Imagine

des Vice Versa

Mise en scène: Régis Truchy

Avec les Vice Versa : Anthony Figueiredo et Indiaye Zami

INFORMATIONS

Théâtre de la Gaîté Montparnasse

Jusqu'au 30 mars

Durée : 1 heure 20

Du mardi au samedi à 19 heures

Réservations: www.gaite.fr/01 43 22 16 18

26 rue de la Gaîté 75014 Paris

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Deux amis travaillant dans le même bar, l'un au piano et l'autre serveur, réalisent qu'ils n'ont aucune envie de passer le restant de leur existence à tenir ces rôles et décident de créer un spectacle pour lequel ils n'ont pas le moindre thème en stock. Alors, ils laissent la place à l'imaginaire et se lancent dans l'improvisation. Et là manifestement, ils ne sont pas à court d'idées...

POINTS FORTS

- Quelle santé ! Ils savent tout faire ces duettistes : danser (ils donnent l'impression d'être montés sur ressorts), chanter, mimer, jouer des claquettes au son d'un micro; ce sont les rois du bruitage

- ce spectacle très original, tourné essentiellement vers le visuel, se contente de peu d'accessoires : un drap/rideau et une plaque rectangulaire. Ceux-ci revêtent diverses fonctions au cours de l'improvisation, avec un égal bonheur

- le titre de cette revue, "Imagine", est le reflet exact de leurs idées qui foisonnent, des scenarii plus qu'improbables qu'ils inventent et de leur réalisation pleine de poésie, d'humour et de gaieté

- mention spéciale pour la mise en scène créative et réussie de Régis Truchy (ah, les petits bonhommes qui dégringolent en pluie sur le rideau et les ombres chinoises qui ne collent pas du tout avec ceux qu'elles doivent représenter...)

- les deux comparses mettent à contribution une spectatrice du premier rang qui a accepté de bon coeur de jouer le jeu pour notre plus grande joie.

POINTS FAIBLES

Franchement, je n'en vois aucun.

EN DEUX MOTS

Ce spectacle est une véritable bouffée d'air pur, créé par deux complices au talent fou mais ne se prenant pas pour autant au sérieux et attentifs aux réactions de la salle. "Imagine" nous offre un grand moment d'humour mêlé de féerie, de poésie, de rêve, de "magic circus" et de tendresse. C'est épatant.

LES AUTEURS

Les deux créateurs de ce spectacle, Anthony Figueiredo et Indiaye Zami, tous deux grandement attirés par Charlie Chaplin et Buster Keaton mais aussi par les cartoons, et influencés par le jeu de Jim Carrey, ont décidé de s'associer en 1999 pour partager leur savoir faire. Ils sont multidisciplinaires et placent leur collaboration sur le plan de l'échange et de l'ouverture aux idées de l'autre. Et vice versa, évidemment...