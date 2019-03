THEATRE

Le bois dont je suis fait

De et par Julien Cigana et Nicola Devort

Mise en scène : Clotilde Daniault

Lumière : Philippe Sourdive



INFORMATIONS

Théâtre de Belleville

94, rue du Faubourg du Temple

75011 Paris

Tel : 0148067234

Durée : 1h30

Dimanche à 20h30 et Lundi à 21h15

Jusqu’au 25 mars ( relâche les 17 et 18 mars)

www.theatredebelleville.com



RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Autour d’une mère malade, compréhensive et intuitive, d’un père autoritaire et intolérant , de leurs deux fils dont l’un vit sous le même toit avec son épouse et leur jeune enfant, l’autre cherchant a exister au dehors, les relations familiales se tendent parfois avec violence, offrant un tableau saisissant et grinçant d’une famille française de la classe moyenne dans une ville méridionale.



POINTS FORTS

Le brio des deux comédiens qui passent avec une aisance et une rapidité déconcertantes d’un personnage à l’autre ( sept au total).

Des dialogues ciselés et percutants pour des personnages bien individualisés .

Des sons du quotidien et des notes musicales pour souligner à dessein cet « enfer » familial.

Une salle conviviale très proche de la scène

Un décor minimaliste, des costumes et des lumières sombres à souhait.

Des retrouvailles autour d’apéritifs et de repas, réalités bien françaises .



POINTS FAIBLES

Il faut quelque temps d’adaptation pour s’habituer au passage d’un personnage à l’autre tant les comédiens virevoltent avec un très grand talent entre les rôles ( mais ensuite, c’est un point fort…)



EN DEUX MOTS

Il est heureux que le personnage de la mère apporte un peu de douceur et d’empathie à cette fresque aux touches « pagnolesques », sensible et décapante, de la vie familiale, et dont les textes sont interprétés avec une grande sensibilité par deux excellents comédiens.

LES AUTEURS