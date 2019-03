LIVRE

Des vies possibles

de Charif Majdalani

Ed. du Seuil

185 p.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Né au Liban, Raphaël a la chance d’être envoyé à treize ans au collège maronite de Rome, en 1621. Devenu quelques années plus tard professeur, le pape Urbain VIII le renvoie dans son pays d’origine pour qu’il y crée une institution d’enseignement. Sa vie va alors basculer. A l’affût des rencontres intéressantes et des propositions les plus incroyables, ses aventures multiples le conduiront de Rome à Venise, de Gênes à Florence, de Paris à Amsterdam, jusqu’à Constantinople et Ispahan.

Erudit, polyglotte, passionné d’astronomie et de peinture, il se montre aussi excellent commerçant, jusqu’à frôler l’escroquerie, ainsi que fin diplomate. Son habileté et son audace ne lui éviteront pas de nombreux échecs dans ses missions diplomatiques ou commerciales ; mais quand il perd des protecteurs, il s’empresse d’en trouver d’autres ailleurs.

Sa curiosité semble insatiable ; il s’interroge cependant sur le sens de ce tourbillon frénétique, auquel sa vie ressemble. Il trouvera enfin le bonheur en fondant une famille au cœur d’un domaine prospère dans sa chère terre natale.

POINTS FORTS

• Suite de courts chapitres, qui rythment les lieux, les rencontres, les moments-clés.

• Des tableaux pittoresques, à travers lesquels la beauté est célébrée dans ses aspects grandioses comme dans ses détails les plus simples.

• La lunette astronomique fascine Raphaël, elle symbolise à quel point la vision du monde est bouleversée par les découvertes de Galilée.

• La richesse culturelle de cette période en Europe, découverte par un oriental, qui parle la langue du Christ, est ravivée d’une belle lumière.

POINTS FAIBLES

• Je n’en vois pas.

EN DEUX MOTS

Grâce à son imagination, à sa fantaisie, à sa liberté de ton, Charif Majdalani nous emmène où il veut, dans ce roman ambitieux sur la destinée. Son héros, assoiffé de rêves héroïques quitte son pays, dans lequel il ne trouve pas sa place pour mieux y revenir des années plus tard, enrichi de toutes ses expériences plus ou moins réussies. Il souligne alors les méandres, les incertitudes, « les hasards minuscules … qui font aller une vie tout à fait ailleurs que là où elle s’apprêtait à aller. » D’où le titre : Des vies possibles.

UN EXTRAIT

« Ce qui fascine Rembrandt dans le couple, c’est vraisemblablement l’énigme insoluble de deux Orientaux parlant latin et français, et vêtus comme les habitants d’Amsterdam – alors que lui-même se rêve paré de tuniques de princes orientaux et de turbans. » p.148

L’AUTEUR

Né au Liban en 1960, Charif Majdalani est professeur de lettres françaises à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et auteur de Caravansérail (2007), Le Dernier Seigneur de Marsad (2013), Villa des femmes (2015) et L’Empereur à pied (2017).