"Par Accident" d'Harlan Coben - série livres audio: un Coben, genre noir c'est très noir

LIVRE

SERIE LIVRES AUDIO: Par Accident

d'HARLAN COBEN

Version audio réalisée par : Lizzie

Texte lu par Benjamin Jungers (traduit par : Roxane Azimi)

Durée : 8 heures 37

1CD MP3

Prix : 21 euros 90

Parution en : Octobre 2018 chez Belfond (existe aussi en e-book)

RECOMMANDATION

BON

THEME

Tout est noir et opaque dans ce thriller signé Harlan Coben.

Dans cette histoire, Nap, inspecteur de police, un enquêteur hors pair, est un vrai dur. Mais ce n’est qu’apparence car Il s’entretient en permanence, avec son frère jumeau Léo… mort quinze ans plus tôt, écrasé, avec sa petite amie, par un train. Durant cette nuit dramatique, Maura, le grand amour de sa vie avait aussi disparu…

Brutalement le passé revient quand Rex, un policier ami de Nap, est tué de deux balles dans la tête et que sur la scène du crime, on découvre les empreintes de Maura.

Nap, qui avait toujours cru que la mort de son frère n’était pas accidentelle, va reprendre l’enquête. C’est un chemin laborieux et dangereux qui l’attend. Il va revenir à l’époque de la classe de terminale du lycée de Newbridge, fréquentée par les protagonistes de cette affaire. Plus il progressera, plus il aura l’impression qu’il n’existe pas de réponse aux questions qu’il se pose. Pourquoi tous les membres du « Club des Conspirateurs» dont faisait partie Léo, Maura mais aussi Rex et Hank, retrouvé pendu, sont morts ou ont disparu ? Que cache cette ancienne base de missiles située derrière le lycée, devenue après sa fermeture, un mystérieux département du ministère de l’Agriculture, hautement sécurisé ? Pourquoi tout recommence soudainement quinze ans plus tard ? Et bien sûr ces deux interrogations lancinantes : qui a tué Léo, où se trouve Maura ? Nap constatera que tous ses proches, même son frère, lui avaient menti. La vérité qui émergera sera douloureuse et inattendue. Mais elle lui permettra enfin de quitter le passé et de laisser Léo mourir.

POINTS FORTS

- Tous ceux qui connaissent et apprécient Harlan Coben retrouveront dans Par Accident un style précis, nerveux, au service d’une intrigue imparable.

- Mais, ce qui fait l’intérêt tout particulier de ce roman c’est sans conteste, la psychologie du héros magnifiquement transcrite dans son dialogue permanent avec son frère décédé. Il y a également ce goût du secret dans lequel communient tous les protagonistes de cette affaire.

POINTS FAIBLES

- Une certaine absence de renouvellement dans le déroulé de l’histoire que pourront critiquer certains lecteurs assidus de Coben.

- Un des rebondissements peut apparaitre comme peu crédible: comment Maura a-t-elle soudain retrouvé Nap pour lui sauver la vie ?

EN DEUX MOTS

Le passé, qui revient, le secret omniprésent, le fait que rien n’est simple, que chaque protagoniste porte une part de responsabilité font l’originalité de ce roman.

L’AUTEUR

Harlan Coben, 61 ans, Diplômé en sciences politique, vit dans le New-Jersey.

Il a connu un grand succès de la part des critiques comme du public dès ses premiers romans. Aujourd’hui, 19 de ses ouvrages ont été édités depuis Ne le dis à Personne en 2002. Il a remporté de nombreux prix dont le Eward, le Shamus Award, l’Anthony Award, et plusieurs de ses romans ont été adapté au cinéma, à la télévision (Une chance de trop, Juste un regard). Ils ont tous été publiés en France.

Quant au lecteur, Benjamin Jungers, il est né en 1986 à Bruxelles. Il a rejoint la Comédie-Française de 2007 à 2015.

Depuis 2015, il a joué notamment aux théâtres Hébertot, de Poche-Montparnasse et de la Porte Saint-Martin, et dernièrement au Grand Théâtre de Genève.

Il a tourné pour la Télévision et se fait régulièrement le lecteur de livres audio.