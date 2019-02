"Brèves réponses aux grandes questions" : laissez-vous tirer, avec passion, vers le haut

LIVRE

Brèves réponses aux grandes questions

De Stephen Hawking

Editions Odile Jacob Sciences

232 pages

19,90 €

RECOMMANDATION : BON

THÈME

Astrophysicien mondialement connu pour ses travaux en cosmologie sur les "Trous noirs", Stephen Hawking, réunit, dans cet essai écrit dans les mois qui ont précédé son décès (en 2018), ses réponses aux grandes questions qui ont habité sa vie, et plus largement, qui hantent tout être humain : Dieu existe-t-il, Comment l'Univers a-t-il commencé, Y a-t-il de la vie intelligente ailleurs, Peut-on prévoir l'avenir, Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir, Peut-on voyager dans le temps, Les Terriens vont-ils survivre, Faut-il coloniser l'espace, Serons nous dépassé par l'intelligence artificielle, Que nous réserve l'avenir ?

Vaste voyage que Stephen Hawking nous invite à entreprendre sous l'éclairage particulier de ses connaissances des domaines de l'infiniment grand et de l'infiniment petit.

POINTS FORTS

1- Stephen Hawking aborde de vraies grandes questions, intrinsèquement intéressantes et universelles.

2- Si son approche des réponses est dominée par sa culture scientifique, il ne se montre jamais absolument catégorique, laissant ouverte la porte des découvertes à venir, et du remodelage possible des certitudes du présent.

3- Ses réponses ne manquent pas d'humour, et les allers et retours fréquents qu'il fait avec l'univers de la science fiction (2001 l'Odyssée de l'espace, Star Trek, Retour vers le Futur, Interstellar…) sont intéressants et pédagogiques.

4- Préface, introduction et post face donnent aussi de l'homme une image attachante.

POINTS FAIBLES

1- Certaines réponses ou explications sont loin d'être à la portée de tous. Relativité générale, physique quantique, théorie des cordes, courbure de l’espace temps, principe d'incertitude d'Heisenberg… même avec un bagage scientifique, il faut parfois s'accrocher. Je me suis accroché, et la branche a cassé parfois...

2- De fait, voici un ouvrage qui vous confronte à la question de savoir si votre difficulté à comprendre certains chapitres résulte d'un manque de clarté, ou d'un défaut de capacité à en suivre le développement. En toute franchise, la seconde hypothèse est la plus honnêtement probable ! Pour autant, la logique du raisonnement reste la plupart du temps accessible.

EN DEUX MOTS

Ce livre, un peu "expert", est attachant car il montre la volonté de Stéphan Hawking de partager ses connaissances, de les rendre utiles à la compréhension du monde. Cet ambassadeur acharné des sciences cherchait sans doute dans ce dernier ouvrage, à conserver allumée la flamme de la recherche scientifique. Faire comprendre ses enjeux majeurs est un de ses ultimes messages, en particulier pour le développement maitrisé de l'intelligence artificielle, résoudre l'équation du réchauffement climatique et de la croissance exponentielle de la population, esquisser les principes des voyages à très longue distance dans l'univers.

Cet optimiste militant, enfermé dans un corps handicapé la moitié de sa vie, s'exprimant par synthèse vocale, a autant foi dans le progrès scientifique que de prudence quant à la capacité de l'homme à en tirer le meilleur profit. A ce titre, cet ouvrage reste une adresse importante aux générations futures. Car cet homme qui a incroyablement transcendé ses "limites" semble appeler la jeunesse à se découvrir une passion et un destin à la hauteur d'un nouvel Einstein !

UN EXTRAIT

"Après avoir inventé le feu, nous avons fait beaucoup de bêtise avant d'inventer l'extincteur. Avec des technologies autrement plus puissantes comme les armes nucléaires, la biologie de synthèse et l'intelligence artificielle, nous devrions dès maintenant prévoir les dangers potentiels, afin de viser juste car nous n'aurons pas d'autres occasions de le faire. Notre avenir sera une course entre la technologie et la sagesse. Assurons nous que la sagesse gagnera". P 201

L'AUTEUR

De nationalité britannique, Stephen Hawking, est sans doute un des astrophysicien les plus connus au monde. Il nous a quitté en mars 2018 et est enterré à l'Abbaye de Westminster, entre Isaac Newton est Charles Darwin !

Cet incroyable battant, mauvais élève à l'école, victime, jeune, d'un forme rare de Sclérose Latérale Amyotrophique(qui détruit les connexions nerveuses qui contrôlent les muscles), s'est imposé très jeune comme un théoricien de la naissance et de la croissance de l'univers, en interprétant et développant certains aspects de la théorie de la relativité d'Einstein. Il est, avec son collègue Roger Penrose, le père des concepts de Big Bang (naissance et expansion de l'univers), des trous noirs (espaces qui semblent piéger le temps, la lumière, le vide…), de la courbure de l'espace et du temps….

Au delà des ses travaux scientifiques, son livre, Une brève histoire du temps, publié en 1988, l'a rendu célèbre auprès du grand public.

Cet homme curieux et espiègle est aussi apparu dans un épisode de Star Trek et son "personnage" a été parodié dans de nombreuses séries, films et jeux vidéo. Un astéroïde porte son nom !