"Maire célibataire" : Pas mal, mais pas à la hauteur de leur potentiel

Maire Célibataire

d'André Santini et Mireille Dumas

Ed. du Cherche Midi

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THÈME

André Santini répond aux questions de Mireille Dumas. L’homme politique et la journaliste se sont retrouvés, à la fin de l’été 2018, entre mer et montagne, à Sereina. Ce village, dominant le Golfe de Porto, est celui de la famille maternelle d’André Santini, et, depuis 40 ans, l’ancrage estival de Mireille Dumas.

Le début de l’interview survole l’enfance de ce corse ayant grandi en banlieue parisienne. Pour l’essentiel, l’entretien, comme explicité par le titre de l’ouvrage, est consacré à l’expérience municipale d’André Santini, qui a dédié sa vie à Issy-les-Moulineaux. On y découvre combien, en une quarantaine d’années de mandature, ce maire de choc a fait une ville d’une banlieue périphérique. Les échanges, sous forme de questions réponses, sont articulés autour de différents aspects de la gestion municipale: de la politique au social en passant par l’urbanisme, l’écologie ou les jumelages au long-cour.

Il faut attendre le dernier quart de l’ouvrage, pour retrouver l'humour décapant de l’homme politique.

POINTS FORTS,

La concision du style de l’interview et le découpage thématique des questions de Mireille Dumas font percevoir au lecteur la complexité de la gestion municipale.

POINTS FAIBLES

Le jeu des questions / réponses, ne permet pas à André Santini d’exprimer son plaisir d’écrire.

EN DEUX MOTS

Cette transcription d’échanges oraux, faute de la distanciation d’un travail littéraire, installe le lecteur dans la froideur de l’interview. Cela est d’autant plus regrettable qu’André Santini a reçu trois fois le prix de l’humour politique.

UN EXTRAIT

Ou plutôt six:

Page 33 – J’étais fier d’être d’origine corse et je ne voulais pas que ce soit une fatalité, un handicap, une mise à l’écart.

Page 55 – A cette époque, c’était dans la rue que les adversaires se défiaient ; aujourd’hui c’est sur les réseaux sociaux que les gens s’affrontent. Ça fait moins mal physiquement, mais c’est tout aussi violent moralement.

Page 71 – Dès qu’on fait du social pour faire du social, ce n’est plus du social.

Page 82 – L’écologie n’est pas réservée aux écologistes, c’est à la fois environnemental et comportemental.

Page 122 – Quand on voit le niveau de discrédit des politiques… C’est terrible pour notre pays, ça fait le jeu d’extrémistes de tout bord, de crapules qui manipulent ls gens dans le désespoir.

Page 125 – La France est bâtie sur les communes depuis la Révolution. Sans cette base il est à craindre des ébranlements dans tout le pays. La commune c’est la République du quotidien. Si on étrangle les maires on asphyxie la démocratie.

L’AUTEUR

Né à Paris en juin 1940, André Santini, docteur en droit, diplômé de l’IEP Paris et des Langues Orientales (japonais), est élu en 1977 au conseil municipal d’Issy-les-Moulineaux; il en est le maire depuis 1980.

Parallèlement à son engagement municipal, cet homme politique de centre droit, a exercé trois mandats parlementaires depuis 1988, et participé à quatre gouvernements (1986/1988 Rapatrié, Communication ; 2007/ 2009 Budget, Fonction publique).

Cet ouvrage est la quinzième publication d’André Santini, des livres dédiés aux sciences politiques puis à la vie politique (Ces imbéciles qui nous gouvernent -1988 ; Des vessies et des lanternes- 2000 ; Le Santini – 2011), dans lesquels l’auteur laisse libre cour à son humour ravageur.