Passage des ombres : dans la tradition des bons polars islandais

LIVRE AUDIO

PASSAGE DES OMBRES –Trilogie des ombres, Tome3.

d'Arnaldur Indridason

Version audio réalisée par Audiolib, octobre 2018

Texte lu par Philippe Résimont

Durée 8 h27

1CD MP3 (également téléchargeable depuis audiolib.fr)

Prix : 21 euros

Parution en Mai 2018 aux Editions Métailié ; 304 pages

RECOMMANDATION

BON

THEME

« Passage des Ombres » est le troisième tome de la trilogie d’Arnaldur Indridason qui a fait de l’Islande, au même titre que les autres pays du Nord de l’Europe, la patrie d’une littérature policière dont la qualité et l’originalité sont reconnues internationalement.

Dans cet opus, on retrouve les deux héros récurrents de la trilogie : l’inspecteur Flovant, seul membre de la police criminelle islandaise, et Thorson, de la police militaire américaine. Mais ce qui fait la particularité de ce volume, c’est que l’action ne se passe plus seulement dans les années de l’occupation de l’Islande par les troupes anglo-saxonnes durant la seconde guerre mondiale, mais se déroule également en 2009 avec l’entrée en scène de l’inspecteur Konrad. D’un chapitre à l’autre, grâce à la virtuosité de l’auteur, les deux enquêtes menées à 65 ans d’intervalle afin de résoudre une déroutante et tortueuse affaire, s’entremêlent en toute clarté.

Tout commence avec la mort d’un très vieil homme, discret et solitaire, à Reykjavik en 2009. Ce décès, contrairement aux apparences, se révèlera être d’origine criminelle. Ce qui nous ramènera très rapidement à un autre assassinat, intervenu en 1944, celui d’une jeune fille dont le corps fut retrouvé passage des Ombres, dans le bâtiment du théâtre national islandais.

D’après les archives il semblait que l’enquête n’ait pas abouti. La vérité que l’on découvrira en suivant les méandres des recherches complexes entreprises par Flovant et Thorson n’est pas aussi simple.

Au fil des pages on pénètre dans cette période trouble que traversa l’Islande, celle de la « situation », terme employé à l’époque de l’occupation de l’ile et qui désignait la sorte de traumatisme qu’avait fait naître la fréquentation par les jeunes islandaises des soldats étrangers. C’est aussi la difficulté immense de mener une enquête plus de six décennies après les faits.

Rebondissements, fausses pistes, silences, secrets de famille enfouis depuis trois générations, sans oublier le rôle inattendu des elfes, cet ouvrage exploite tous les ingrédients du roman policier en y ajoutant une atmosphère, un rapport au temps qui constituent la marque si distinctive des polars venants du nord.

Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les précédents tomes de cette trilogie (La femme de l’ombre, 2017 ; Dans l’Ombre, 2018) pour se plonger dans le Passage des Ombres...

POINTS FORTS

• La construction minutieuse et efficace de deux enquêtes menées à 65 ans de distance.

• Un autre vécu du temps et de la manière de conduire les enquêtes qui confère une dimension quasi exotique à ce roman.

• On découvre aussi l’impact profond qu’a eu l’invasion par les troupes anglaises et américaines sur la société de ce pays.

POINTS FAIBLES

Une certaine lenteur, une minutie dans les détails, des éléments qui sont souvent étrangers à la littérature policière française ou américaine et qui peuvent à certains moments générer un sentiment d’ennui.

EN DEUX MOTS

Un roman policier qui nous permet aussi d’appréhender une période décisive de l’histoire d’un petit pays relativement méconnu.

L’AUTEUR

Né à Reykjavik en 1961, Arnaldur Indridason, diplômé en Histoire, ancien journaliste, écrivain mais également critique de films, a publié 16 romans policiers et des nouvelles tels que La cité des jarres, La femme en vert, La voix, L’homme du lac. Il est considéré comme un des plus grands auteurs de polars islandais, publiés dans une trentaine de pays et traduits en de nombreuses langues.

- Le lecteur:

Philippe Résimont, comédien belge de théâtre et de cinéma, est également connu pour certaines de ses interprétations depuis une vingtaine d’années dans des téléfilms et des séries comme récemment Jacqueline Sauvage, Les rivières pourpres, Un village français, Baron Noir, Cain…

C’est un lecteur régulier d’Audiolib, notamment pour l’ensemble de La trilogie des ombres.