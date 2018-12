"Maintenant ou Jamel" : Un grand moment d'humour et de partage, Jamel vieillit bien

Vu par Gabriel Lecarpentier-Paugam

ONE MAN SHOW

Maintenant ou Jamel

Casino de Paris et en tournée

16 Rue de Clichy

75009 Paris 0892 69 89 26

Jusqu'au 29 décembre 2018 Du mercredi au samedi à 20h00

En tournée dans toute la France à partir du 30 mars 2019 à Dunkerque

www.casinodeparis.fr

L'AUTEUR

Jamel ne se présente plus. Il est l'humoriste le plus influent de sa génération et un véritable touche à tout: scène, série TV, cinéma, le public le voit partout depuis de nombreuses années. Ces derniers temps, il s'est surtout fait remarquer par ses rôles dans Aladin et par la création d'un des principaux festivals francophones d'humour : Le Marrakech du rire, où se côtoient les humoristes français les plus importants.

Il joue, donc, depuis début décembre, son dernier spectacle, "Maintenant ou Jamel", au Casino de Paris et sera en tournée partout en France en 2019.

THÈME

Se succèdent les sujets d'actualité comme les gilets jaunes, Trump, en passant par le championnat de France de racisme de Béziers, et les sujets personnels, Jamel évoquant sa famille, sa vie professionnelle et intime.

POINTS FORTS

- Une entrée digne des scènes américaines... Jamel a la banane et la patate tout au long de son spectacle !

- Jamel a un rapport inégalable avec le public. Il échange, vanne, improvise avec lui... l'engueule même... Un grand moment d'humour et de partage.

- Sa fable "La grenouille et la belette", créée avec le public, qui évoque les inégalités sociales en France, est savoureuse.

- La salle du Casino de Paris est exceptionnelle.

- Le public ressort conquis.

POINTS FAIBLES

Jamel était impatient de retrouver son public, et il lui donne beaucoup, mais la représentation traîne un peu en longueur.

EN DEUX MOTS ...

Un grand showman qu'on espère revoir encore et encore

RECOMMANDATION

Excellent