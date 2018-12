Piratage du ministère des Affaires Étrangères ! Des données personnelles fuitent sur le net !

Dans un communiqué, le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères vient de révéler une nouvelle fuite de données qui a touché le gouvernement. Il s’agit de la troisième fuite de données d’envergure en moins d’une semaine.

La plateforme Ariane au coeur des préoccupations



Et cette fois, ce sont toutes les personnes qui prévoyaient d’effectuer une mission à l’étranger qui sont concernées. Surveillez vos boîtes mails, vous pourriez rapidement recevoir un message vous informant de la procédure à suivre en cas de piratage de vos données.

En somme, depuis quelques jours, ce sont les données personnelles des personnes qui se sont enregistrées sur la plateforme qui circulent sur le net. D’après les premiers éléments connus, on parle des noms et prénoms, numéros de téléphone et adresses mails.

Dans son communiqué, le ministère explique que « ces données pourraient donner lieu à des utilisations détournées mais limitées dans leur effet puisque les renseignements ne comprennent pas de données sensibles, financières ou susceptibles de dévoiler les destinations des voyages déclarées dans Ariane. »

Une enquête est en cours et la CNIL a été saisie. En attendant, le service reste actuellement en fonction. « Ces incidents ne remettent pas en cause sa fiabilité et son utilité pour la sécurité des déplacements des Français à l’étranger » déclare le ministère des Affaires Etrangères.

Il s’agit de la troisième fuite de données d’envergure en moins d’une semaine. La première concernait la diffusion du plan détaillant une partie du processus de sécurité mis en place à Paris lors des manifestations du 8 décembre. La seconde dévoilait les données personnelles de 500 policiers en France.

Pour l’instant, il est impossible de savoir qui se cache derrière ses attaques, et si elles sont liées. Des rumeurs affirment qu’il s’agit du groupuscule « Anonymous ». D’autres expliquent qu’un groupe de hackers agirait en se faisant passer pour le plus célèbre groupe de pirates informatiques.