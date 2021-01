Comment basculer vos groupes de conversations WhatsApp sur Signal

Les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp entreront en vigueur le 8 février 2021. A cette date, si vous refusez de partager vos données avec Facebook, vous ne pourrez tout simplement plus utiliser le service. "Cette nouvelle situation va faire "matcher" un nom avec un numéro de téléphone. Le numéro va donc aggrandir la base de données de Facebook de manière importante. Il y a aussi de nombreuses personnes qui ne sont pas sur Facebook mais sur WhatsApp. On est droit de se demander ce qu'il va se passer pour eux. Il faut savoir que lorsque l'on s'inscrit sur Facebook, le réseau propose de retrouver des personnes de son carnet de contacts en le téléchargeant et il y a déjà des profils fantomes qui apparaissent en tant que tel. Facebook prépare des profils avec des numéros et des noms qui ont été partagés", résume Anthony Poncier sur Atlantico (lire l'entretien : Faut-il accorder l’accès à ses contacts et partager ses données personnelles avec WhatsApp, Facebook messenger, Signal, Telegram et autres applis de messagerie ?) Heureusement, il y a des alternatives intéressantes à WhatsApp, notamment l'application Signal, qui permet de passer des appels, envoyer des SMS ou des messages instantannés. Mais les utilisateurs habitués à l'application de Facebook pourraient rechigner à basculer, de peur de perdre l'ensemble de leurs groupes de conversation. C'est pourtant possible !

Avant de pouvoir déplacer vos discussions de groupe vers Signal, vous devez d'abord installer et configurer l'application. Signal est disponible gratuitement sur le Play Store, pour les téléphones Android, et sur l'Appstore pour les Iphones. Une fois que vous avez installé l'application, il vous suffit de fournir votre numéro de téléphone et de configurer un code PIN.

Ensuite, voici la marche à suivre pour importer vos conversations WhatsApp :

- Sélectionnez le menu d'action (les trois points verticaux) dans le coin supérieur droit de l'application.

- Sélectionnez Nouveau groupe.

- Touchez la flèche pour continuer.

- Nommez le groupe et sélectionnez Créer pour terminer la configuration.

- Dans la fenêtre de groupe, sélectionnez le menu d'action (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit.

- Appuyez sur Paramètres du groupe.

- Appuyez sur le lien Groupe.

- Basculer le lien du groupe vers On.

- Appuyez sur Partager pour obtenir un lien partageable vers votre groupe.

- Choisissez Copier pour copier l'URL unique vers votre groupe sur Signal.

- Vous pouvez ensuite coller l'URL dans votre conversation WhatsApp pour permettre à tout le monde de passer à Signal