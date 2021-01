Le réalisateur britannique Michael Apted est décédé

Michael Apted, célèbre réalisateur britanniques à la filmographie variée, allant du James Bond "Le Monde ne suffit pas" (1999) aux drames "Nashville Lady" (1980) et "Gorilles dans la brume" (1988) est décédé jeudi chez lui à Los Angeles. Il avait 79 ans.

Son agent aux États-Unis, Roy Ashton, a confirmé le décès mais n'en a pas précisé la cause.

Michael Apted est aussi célèbre pour sa série documentaire "Up", qui suit l'évolution 14 Britanniques de milieux socio-économiques différentsl. En 1964, pour le premier "Up", Michael Apted était chercheur et avait aidé à choisir les 14 enfants, tous âgés de 7 ans, qui sont devenus les sujets du documentaire. Ce premier volet, diffusé en 1964, fut réalisé par Paul Almond. Le film était censé être unique, mais Michael Apted a repris le flambeau sept ans plus tard, en tant que réalisateur de "7 Plus Seven", dans lequel il a interviewé les mêmes enfants, un peu plus grands. Puis vinrent "21 Up" en 1977, "28 Up" en 1984 et ainsi de suite, jusqu'à "63 Up" en 2019. Cette année-là, le New York Times l'a qualifiée de "série documentaire la plus profonde de l'histoire du cinéma".

"Nos cœurs sont lourds aujourd'hui alors que nous pleurons la disparition de ce réalisateur estimé", a salué dans un communiqué Thomas Schlamme, actuel directeur de la Guilde des réalisateurs d'Amérique (DGA), dont Michael Apted a aussi été président.

"Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de Michael Apted", a réagi Kevin Lygo, directeur d'ITV, la chaîne qui diffusait le documentaire. "La série 'Up' a montré ce que la télévision pouvait donner de mieux dans son ambition et sa capacité à se faire le miroir de la société et à divertir les gens tout en enrichissant notre perspective sur la condition humaine", a-t-il ajouté.