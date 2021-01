Le petit ami de Tanya Roberts l'a déclaré morte, avant d'être prévenu qu'elle était toujours vivante, mais elle est finalement décédée

Fin de vie mouvementée pour l'ex-James Bond Girl, Tanya Roberts. Son petit ami Lance O'Brien a annoncé sa mort, après lui avoir rendu visite au Cedars Sinai Medical Center, un hôpital de Los Angeles, alors qu'elle était, en fait, encore vivante selon le Daily Mail.

Elle se serait accrochée à lui avant de s'évanouir. Lance a lors quitté l'hôpital, bouleversé, sansavoir pris contact avec le personnel. Il a ensuite annoncé sa mort. Mais le lendemain, pendant une interview d'Inside Edition, alors qu'il est filmé, il reçoit un appel téléphonique du même hôpital qui explique que Tanya est toujours vivante, même si son état est toujours très grave.

On imagine son soulagement. Mais ce répit n'a été, hélas que de courte durée. Tany est bel et bien décédée quelques heures plus tard, lundi soir.

L'actrice, âgée de 65 ans, avait eu un malaise dans leur maison d'Hollywood, le jour de Noël après avoir promené ses chiens. Sa mort serait due à une fection urinaire dont l'origine est inconnue.