JT de 13 heures : Marie-Sophie Lacarrau a fait deux fois plus d'audience sur TF1 que Julian Bugier sur France 2

Une page s’est tournée le 18 décembre dernier avec le départ de Jean-Pierre Pernaut du journal de 13 heures de TF1, après plus de trente ans dans cet exercice. Succéder au présentateur préféré des Français semblait être une tâche délicate. La journaliste Marie-Sophie Lacarrau relève ce défi depuis ce lundi 4 janvier. Elle va poursuivre le travail de Jean-Pierre Pernaut et l’ancrage du JT sur les régions avec le travail et les reportages des correspondants locaux, la force de ce journal souvent imité mais jamais égalé.

Marie-Sophie Lacarrau a parfaitement réussi son entrée en matière. Ce lundi, la nouvelle présentatrice de TF1 a rassemblé 6,4 millions de Français pour le journal télévisé de 13 heures, soit 45,5% du public.

Son « rival » Julian Bugier, qui débutait lui aussi à la tête du 13 Heures de France 2, a réuni 3 millions de téléspectateurs, soit 20,9% de l'audience.

Marie-Sophie Lacarrau sur TF1 fait deux fois mieux que Julian Bugier sur France 2. La "guerre", la bataille du 13 heures sur le plan des audiences est donc officiellement ouverte en ce début d'année 2021 entre TF1 et France 2.

Avec l'effet de curiosité, Marie-Sophie Lacarrau a même fait plus d'audience que Jean-Pierre Pernaut il y a un an. Le 6 janvier 2020, Jean-Pierre Pernaut attirait 5,2 millions de Français, soit 41,3% du public.

Reste maintenant à transformer l'essai dans la durée, une fois l'effet de curiosité passé.

Jean-Pierre Pernaut n'est pas pour autant officiellement à la retraite. Il a lancé une plateforme (JPP TV) regroupant une base de données exceptionnelle, une véritable mine d’or, de reportages du 13h de TF1 sur les régions. L’ancien présentateur du JT de la première chaîne sera également de retour dès le 9 janvier avec une nouvelle émission sur LCI.