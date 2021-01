Emmanuel Macron va effectuer un déplacement à Jarnac le vendredi 8 janvier pour le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand

Emmanuel Macron effectuera un déplacement ce vendredi 8 janvier à Jarnac, en Charente, à l’occasion du 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand, le premier président de gauche de la Ve République. Cette information a été communiquée par l'Elysée.

Emmanuel Macron se recueillera en fin de matinée sur la tombe de François Mitterrand, mort le 8 janvier 1996 à l’âge de 79 ans. Il visitera également sa maison natale, devenue un musée. Emmanuel Macron sera accompagné par des membres de la famille Mitterrand et par des proches de l'ancien chef d'Etat socialiste, dont l'ex-président François Hollande et Hubert Védrine, ancien ministre et actuel président de l'Institut François Mitterrand.

Cette célébration va marquer le début d'une série d'anniversaires, avec notamment celui du 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981, et de l'abolition de la peine de mort le 9 octobre 1981.