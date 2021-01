Pour ses 18 ans, Greta Thunberg a décidé d’adresser un message à ses détracteurs et aux complotistes

Greta Thunberg a fêté ses 18 ans ce dimanche 3 janvier 2021. La militante a décidé de célébrer cet événement via la publication d’un message sur Twitter. Greta Thunberg a utilisé une dose d’ironie dans cette publication. Elle remercie ses abonnés pour tous les vœux reçus pour son anniversaire en évoquant au second degré les arguments de ses détracteurs et les théories des complotistes sur le thème de la lutte contre le réchauffement climatique :

« Ce soir, vous me trouverez au pub local pour exposer tous les sombres secrets derrière la conspiration sur le climat, la grève scolaire et mes méchants gestionnaires qui ne peuvent plus me contrôler ! Je suis enfin libre ! ».

Greta Thunberg a donc tenu à tourner en dérision les accusations de ses nombreux détracteurs qui l'accusent d'être manipulée par des prophètes de malheur ou d’être financée par un « lobby vert ».

Deux ans après le début de la mobilisation contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg a repris le chemin de l'école. Elle avait pris une année sabbatique pour défendre la cause du climat à travers le monde.

En ce début d'année 2021, Greta Thunberg a bien l’intention de poursuivre son combat contre le changement climatique.