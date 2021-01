Quand un patron de la mafia se transformait en influenceur pour améliorer son image sur les réseaux sociaux

Avant son incarcération en 2017 et sa condamnation à 30 ans de prison, Vincenzo Torcasio, chef d'un clan de la Ndrangheta, la mafia la plus puissante d'Italie, a passé cinq ans à se constituer une forte audience sur Facebook raconte le Financial Times.

Pour les experts de la mafia, le choix de M. Torcasio de devenir un influenceur des médias sociaux est un exemple de la manière dont certains patrons de la mafia italienne, qui adoptent généralement un profil public bas pour éviter l'attention des autorités, ont adopté une stratégie numérique pour faire du "branding" développer leurs marques criminelles.

«Les marques criminelles puissantes réduisent le besoin d'utiliser la violence, comme si vous m'empruntez de l'argent et que vous savez que je suis dans la mafia, vous savez déjà que je suis sérieux. Cette réputation m'aide à éviter la violence, qui attire l'attention, donc la construire est un investissement très rationnel."