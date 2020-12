31 décembre : Jean-Michel Jarre va faire un grand concert virtuel au coeur de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Plus d'un an et demi après avoir été ravagée par les flammes, Notre-Dame de Paris va reprendre vie grâce à un événement musical. La cathédrale va être reconstituée à l'occasion du réveillon du Nouvel An pour accueillir un spectacle en réalité virtuelle. Cette initiative émane de la mairie de Paris. L’artiste Jean-Michel Jarre sera aux commandes d’un spectacle en réalité virtuelle, baptisé "Welcome to the other side".

Ce spectacle musical sera agrémenté de jeux de lumières et de laser. Le début est prévu à 23h25 et sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux. L’événement sera notamment retransmis sur BFMTV.

Jean-Michel Jarre s’est confié à RTL sur ce projet :

« Ce qui était important, c'était de ne pas baisser les bras à un moment où il y a tellement de désarroi chez chacun de nous, dans chacune de nos familles, notamment dans le secteur de la culture où on est balloté de confinement en confinement. […] La réalité virtuelle me fait penser au début du cinéma, quand on projetait les films dans des cirques [...] C'est un mode d'expression qui est tout à fait comparable ».

Depuis le studio Gabriel à Paris, l'artiste jouera dans un environnement qui imite la cathédrale. Notre-Dame de Paris a complétement été modélisée pour l'occasion. Des capteurs seront installés sur le corps du musicien. L’illusion sera totale pour les spectateurs lors de la diffusion du concert virtuel.

L'artiste David Guetta organise également un DJ set caricatif ce jeudi soir depuis Paris. L'événement sera accessible sur les réseaux sociaux et les plateformes musiclaes et vidéos

Vous pourrez suivre le concert virtuel de Jean-Michel Jarre en direct grâce à cette vidéo :