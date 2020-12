Olivier Royant, directeur de la rédaction de Paris Match, est mort à l’âge de 58 ans

Olivier Royant, le patron de Paris Match, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 58 ans. Diplômé de Sciences Po, Olivier Royant est entré à Paris Match en 1985 et y a effectué toute sa carrière.

La rédaction de Paris Match lui a rendu hommage sur son site Internet et a retracé son parcours :

« Devenu reporter, il avait été envoyé au début des années 1990 aux Etats-Unis par Daniel Filipacchi et Roger Thérond pour y devenir le correspondant de Paris Match et mener en parallèle un MBA à l'Université de Columbia à New York. Il était fasciné par ce pays, plus encore par la famille Kennedy, notamment John John qu'il a côtoyé et auquel il a consacré un livre ».

En 2006, Olivier Royant est devenu directeur du magazine. Il conservait ce rôle même si en 2019, en raison de son état de santé, il a été remplacé par Hervé Gattegno qui cumule ses fonctions de directeur de la rédaction du JDD avec celle de Paris Match.

Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux suite à l’annonce du décès d’Olivier Royant.