Mort du comédien et metteur en scène Robert Hossein à l’âge de 93 ans

Le monde du cinéma et du théâtre est en deuil. Quelques jours après l’annonce de la disparition de Claude Brasseur, un autre « monstre sacré » et un visage familier des Français vient de nous quitter. Le comédien et metteur en scène Robert Hossein est mort ce jeudi 31 décembre à l'âge de 93 ans. Il avait notamment marqué des générations de spectateurs pour son rôle dans la série de films « Angélique ».

Robert Hossein a aussi tourné avec de nombreux grands réalisateurs, dont Henri Verneuil et Claude Lelouch. En août, il avait reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière, lors d'une cérémonie symbolique organisée à Vittel.

Dès les années 50, il avait réalisé ses premiers films avant de se lancer dans la création théâtrale puis dans la fabrication de grands spectacles où il fait interagir le public : Le Cuirassé Potemkine, Les Misérables, Jules César, Jésus, Danton et Robespierre, Notre-Dame de Paris, Ben-Hur et le dernier en date, Une Femme nommée Marie (en 2011). Robert Hossein a signé plus d'une vingtaine de grands spectacles.

La rédaction de CNews a rendu hommage à Robert Hossein à travers le portrait suivant à découvrir dans la vidéo ci-dessous :