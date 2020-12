Mort du couturier français Pierre Cardin à l'âge de 98 ans

Le couturier français Pierre Cardin est mort, selon des précisions de sa famille ce mardi 29 décembre. Le styliste est décédé dans la matinée à l'Hôpital américain de Neuilly à l'âge de 98 ans. En plus de 70 ans de carrière, il avait révolutionné l’univers de la mode. Le couturuier avait fondé la maison homonyme en 1950.

Pierre Cardin avait passé son enfance à Saint-Étienne où il suit un apprentissage chez un tailleur. Il arrive à Paris en 1945 et y fait ses premières armes, d’abord chez Paquin puis chez l’avant-gardiste Schiaparelli. Pierre Cardin est alors repéré par Jean Cocteau et Christian Bérard. Il va créer pour eux des masques et des vêtements, notamment pour le film La Belle et la Bête.

En 1946, Christian Dior offre un poste de tailleur à Pierre Cardin dans la maison de couture qu’il vient de créer. Pierre Cardin y passera quatre ans avant d’ouvrir la sienne.

En 1953, Pierre Cardin lance sa première collection. Son originalité aura marqué l’univers de la mode. Sa célèbre robe remporte un succès fou dès 1954.

En 1954, Pierre Cardin ouvre une première boutique de prêt-à-porter féminin, "Eve". Trois ans plus tard, il lance "Adam", son équivalente pour hommes.

En 1957, Pierre Cardin va enseigner le stylisme au Japon. Il y rencontre le mannequin Hiroko Matsumoto.

Le créateur lance sa première collection de prêt-à-porter féminin en 1959. Sa collection masculine sort l’année suivante.

Selon des informations de Franceinfo, Pierre Cardin était également un véritable homme d’affaires.

Il va générer également un système de licences : il imagine des articles produits par des industriels qui lui reversent ensuite un pourcentage sur les ventes. Sa marque s’exporte sur des assiettes en porcelaine dès 1968, des meubles, des œuvres d’art ou encore sur le restaurant Maxim’s, dans le quartier de la Madeleine à Paris, dont il prend le contrôle en 1981.

Les produits portant son nom ont été vendus dans le monde entier. Le créateur et styliste aura permis de contribuer à démocratiser le luxe. Il aura réalisé des vêtements très modernes.