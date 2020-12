Chine : le plus vieux panda en captivité est mort

Le zoo de Chongqing, en Chine, est en deuil. La femelle Xin Xing, doyenne des pandas captifs, est décédée le 8 décembre dernier à 38 ans. L'équivalent de 110 ans pour les humains. Un record, les pandas en liberté vivant entre 14 et 20 ans.

Depuis la mort de la femelle Basi le 13 septembre 2017, Xin Xing était la doyenne de son espèce. Née en 1982 dans le milieu naturel, elle a été capturée dans le comté de Baoxing (province du Sichuan) en 1983 avant d'être envoyée le 19 juin de la même année au zoo de Chongqing.

Xin Xing a été remarquablement féconde : on lui compte 153 descendants. Elle a elle-même donné naissance à 10 petits, ce qui est exceptionnel, les pandas n'ovulant qu'une fois par an et ne peuvant concevoir que durant une fenêtre d’un à trois jours durant cette période.

Depuis quelques semaines, Xin Xing avait moins d'appétit et se déplaçait plus difficillement. Elle a succombé à de multiples défaillances d’organes et infections.

Il y a aujourd'hui seulement 1.900 pandas géants dans la nature et 600 en captivité.