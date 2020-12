Magie des fêtes : combien rapportent les chansons de Noël chaque année aux artistes ?

En cette période de Noël, il est très difficile d’échapper aux tubes planètaires qui évoquent la magie de la période des fêtes comme « All I Want for Christmas is You » de Mariah Carey ou « Last Christmas » de Wham!. Les chiffres derrière ces chansons restent extrêmement impressionnants bien des années après. Ces musiques entêtantes continuent en effet de rapporter tous les ans des fortunes à leurs auteurs ou à leurs héritiers. Le journal The Independant avait en effet dévoilé les estimations faites par Channel 5 sur les dix standards internationaux de Noël qui rapportent le plus d'argent à leurs auteurs chaque année.

Retrouvez cette liste détaillée :

Merry Xmas Everybody de Slade : 1,1 million d'euros

Fairytale of New York de The Pogues and Kirsty MacColl : 442.000 €

All I Want for Christmas is You de Mariah Carey : 442.000 €

White Christmas de Bing Crosby : 362.000 €

Last Christmas de Wham! : 331.000 €

Wonderful Christmastime de Paul McCartney : 287.000 €

Stop the Cavalry de Jona Lewie : 132.000 €

2000 Miles de The Pretenders : 112.000 €

Mistletoe and Wine de Cliff Richard : 110.000 €

Stay Another Day de East 17 : 107.000€