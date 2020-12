Jean-Pierre Pernaut présente son dernier « 13 heures » sur TF1 ce vendredi 18 décembre

L’émotion est grande ce vendredi 18 décembre sur TF1. Une page se tourne dans l’audiovisuel et dans les médias français. Après trente-trois ans à sa tête, Jean-Pierre Pernaut présente son dernier journal de 13 heures. Jean-Pierre Pernaut ne prend pas officiellement sa retraite. Il va entamer de nouveaux projets, notamment sur Internet.

Le journaliste s’est confié chez nos confrères du Monde et du Parisien sur ce dernier journal à TF1 :

« J’appréhende ce moment, parce que le « 13 heures », c’est mon bébé, et ça va être émotionnellement difficile de quitter mon équipe, qui est très soudée. Je n’ai pas de regrets, ça a été une aventure extraordinaire, et je laisse le « 13 heures » dans un état formidable. […] La révolution du « 13 heures », c’est qu’on a été les premiers à vouloir faire un journal destiné à ceux qui le regardaient et à créer un réseau très solide de correspondants en régions, et on a pris beaucoup d’avance ».

Le journaliste a présenté 7.000 « JT ».

Il battait encore mardi son record d’audience depuis le mois d’avril 2018 en attirant 5,9 millions de téléspectateurs, soit une part d’audience à 45,8 %.

Jean-Pierre Pernaut va dorénavant développer une plate-forme en ligne, JPP TV, lancée depuis jeudi pour proposer des sujets régionaux créés par TF1.

Le 9 janvier prochain il lancera sur LCI, la chaîne d’info du groupe, une émission hebdomadaire baptisée « Jean-Pierre et vous ».

Jean-Pierre Pernaut s’apprête à publier un ouvrage en février prochain, (33 ans avec vous).

Il travaille également sur un projet d’écriture de pièce de théâtre avec sa femme, Nathalie Marquay.

L’ultime journal télévisé de ce vendredi sera suivi d’un documentaire consacré au journaliste star de TF1.

Marie-Sophie Lacarrau, débauchée de France 2, va succéder à Jean-Pierre Pernaut à partir du 4 janvier 2021 pour le 13h de TF1.