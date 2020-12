Frédéric Beigbeder va célébrer ses 30 ans de publication en mars prochain lors d’un DJ set littéraire au Bataclan

A l’occasion des 20 ans de « 99 Francs » et de ses 30 ans de publication, Frédéric Beigbeder a voulu célébrer cet événement. L’écrivain va dévoiler en mars prochain, pour deux dates au Bataclan, un seul en scène hybride, selon des informations de CNews. La billetterie est ouverte depuis le 16 décembre.

Trente ans après avoir publié son premier roman « Mémoire d’un jeune homme dérangé », sorti en 1990, l’écrivain a donc décidé de monter sur scène. Cette représentation devrait être selon la rédaction de CNews, un événement « entre bilan de vie et analyse du temps d’avant et du temps d’après ». Ce rendez-vous prendra la forme d’un DJ set littéraire, les 11 et 12 mars au Bataclan. L’écrivain sera accompagné de DJ Pone et la mise en scène est signée par Jérémie Lippmann.

A cette occasion, l’auteur de « L’amour dure trois ans » va réunir sur scène littérature, musique et art vivant.

Frédéric Beigbeder s’est confié sur ce projet dans un communiqué :

« Cette année, je voulais fêter mes trente ans de publication. Malheureusement, les fêtes sont interdites. Alors j’ai eu envie d’imaginer un « DJ set littéraire » dans des salles de spectacle, où je lirais des extraits de mes romans, agrémentés de musiques récapitulant les trois dernières décennies. Ce retour en arrière est à la fois un florilège déconnant et un bilan de vie mélancolique, un retour sur le monde d’avant (où l’on vivait) comparé au monde d’après (où l’on se contente de ne pas mourir), un retour sur ma jeunesse perdue, et sur un présent incompréhensible ».

Frédéric Beigbeder a publié son dernier roman cette année, « L’homme qui pleure de rire », aux éditions Grasset.