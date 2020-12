WhatsApp ne sera plus disponible l'année prochaine sur certains smartphones

On ne vous le dira jamais assez mais les mises à jour du système d'exploitation de vos appareils est d'une importance capitale. Sans cela vous risquez de ne plus pouvoir utiliser vos applications préférées. Les utilisateurs de WhatsApp vont apprendre cela à leur dépend dès l'année prochaine. WhatsApp a affiché un message sur son site web officiel que les iPhone et certains smartphones Android ne pourront plus utiliser certaines fonctionnalités correctement.

Il s'agit des utilisateurs disposant d'un appareil Apple avec une mise à jour antérieure à la version iOS 9 lancée en 2015 et pour ceux qui utilisent Android, la version minimum est 4.0.3 Gingerbread.

Hereusement, moins de 0,3 % des smartphones Android sont concernés et la grande majorité des iPhones sont équipés de la dernière mise à jour. Si vous ne voulez pas connaître de problème avec votre messagerie instantanée équipez vous d'un nouvel appareil ou pensez bien à faire votre mise à jour.