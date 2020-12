Xavier Niel parodie le documentaire "Hold-up" pour promouvoir les nouveaux forfaits 5G de Free

L'opérateur Free propose depuis aujourd'hui, mardi 15 décembre, la 5G à ses abonnés. Quoi de mieux alors pour désamorcer une polémique sur cette technologie que de parodier ces détracteurs. Xavier Niel s'est alors mis en scène dans une petite vidéo humoristique dans une parodie hilarante du documentaire "Hold Up" sorti en novembre dernier.

Dans cette vidéo on retrouve les recettes favorites des complotistes : informations non vérifiées et thèses abherrantes. On vous laisse apprécier l'auto-dérision dont faire preuve le patron de Free en cliquant sur le lien suivant.