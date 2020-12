Mila a été désignée "Grande Gueule" de l'année 2020 par les auditeurs de RMC

Du lundi 7 au vendredi 11 décembre, les auditeurs de RMC et téléspectateurs de RMC Story ont pu voter sur RMC.fr pour la "Grande Gueule" qui a le plus retenu leur attention en cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 et de nombreux attentats, dont celui ayant coûté la vie à l’enseignant Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Les auditeurs de RMC ont désigné Mila comme "GG de l’année". Elle devance le professeur Didier Raoult et Philippe Etchebest.

Près de 23.000 votes ont été enregistrés pour l’ensemble des nommés.

La lycéenne a été harcelée pour avoir critiqué l’Islam sur les réseaux sociaux. Elle vient d’être renvoyée de son lycée militaire après une nouvelle vidéo dans laquelle elle révélait le nom de son établissement scolaire.

L’adolescente est intervenue par téléphone sur les ondes de RMC dans le cadre de l’émission des "Grandes Gueules" ce lundi 14 décembre.

"Je suis honorée, c’est génial. Je pense que tout le monde sait que je ne pouvais pas m’y attendre. C’est beaucoup à supporter, il y a du bon et du mauvais. Les valeurs que je protège c’est la laïcité et c’est difficile de se faire entendre à ce sujet-là".

Mila a indiqué lors de cet entretien ce matin qu’elle n’avait plus la force de poursuivre ses études :

"Je travaille sur énormément de projets. […] Honnêtement, je pense que je n’ai plus la force ni l’envie de faire des études et de faire un Bac. Je veux surtout avancer dans mes projets artistiques ou non. Peut-être publier ce que je fais. […] Je ne suis pas malheureuse comme fille. Ça arrive que je craque un petit peu, mais je reste la même personne qui a des rêves, je suis toujours très réaliste et positive, je crois en moi, ils n’arriveront pas à changer qui je suis. Je suis bien entourée, avec ma famille, mes amis. Mon cercle d’amis est toujours resté le même. Je reste quand même fière par rapport à tout ça, même si je me fais énormément descendre. Ça fait un bien fou d’être soutenue par les personnes qui ont voté".