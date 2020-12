Le mot de l'année au Japon san mitsu, qui invite à éviter la proximité a été choisi par le public parmi dix mots sélectionnés

San Mitsu, c'est le mot de l’année au Japon, dévoilé le 1er décembre dernier par la maison Jiyû Kokuminsha, éditrice de l’encyclopédie annuelle Gendai Yôgo no Kiso Chishiki ("Dictionnaire du vocabulaire contemporain"), en association avec U-Can, autre éditeur et organisme de formation à distance. Une trentaine de mots a été examinée pour aboutir à la sélection d'une dizaine, nommée U-Can shingo-ryûkô go top 10 ("Top 10 U-Can des néologismes et mots tendances"), comme tous les ans à la même période depuis 1984 explique le site Kanpai.

San mitsu (ou 3C) est le slogan développé par le Ministère de la santé japonais courant mars 2020, pour prévenir la diffusion du Coronavirus en évitant les 3 C :

Confined spaces (espaces confinés 密閉 mippei) ;

Crowded places (endroits bondés 密集 misshû) ;

Close-contact settings (contacts rapprochés 密接 missetsu).



Le jury estime que c’est Yuriko Koike, la gouverneure de Tokyo, qui l’a popularisé au cours d’une conférence de presse où elle a employé l’expression "mitsu desu !" ("vous êtes trop près !") à l'encontre de journalistes présents ajoute Kanpai.