Le personnel de Google qui travaille actuellement à distance ne retournera pas travailler au bureau avant septembre 2021, soit 3 mois plus tard que prévu

Google qui a fermé ses bureaux début mars à cause du coronavirus ne les rouvrira pas avant septembre 2021, soit 3 mois plus tard que prévu annoncé son patron Sundar Pichai signale le New York Times. Google emploie 114.000 personnes.

Dans un e-mail adressé au personnel dimanche soir, Sundar Pichai, directeur général de la société mère de Google, Alphabet, a déclaré que la société testait l'idée d'une «semaine de travail flexible» une fois qu'il sera possible de retourner au bureau, en sécurité.

Pichai a, par ailleurs, annoncé la mise en place, à partir de septembre prochain, d'une semaine flexible avec trois jours au bureau et deux jours en télétravail à la maison.

De plus, dans le courrier électronique, M. Pichai n'indique pas si l'entreprise exigera des employés qu'ils psoient vaccinés contre le coronavirus avant de retourner au bureau.