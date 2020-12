© NOOA © NOOA © NOOA

Sécheresse Changement climatique: 700 ans d'histoire des vents d'ouest enregistrés dans la boue du lac d'une île située entre l'Afrique du Sud, et l'Antarctique Avec Atlantico Rédaction Une étude révèle que la force et la latitude des vents d'ouest sont étroitement liées à la température, plus la température montera plus ces vents humides s'éloigneront de l'Australie et de l'Afrique du Sud augmentant la sécheresse

