Pourquoi les pandas ont l’habitude de se couvrir de fumier de cheval ?

Alors que les pandas sont connus pour leur passion culinaire pour le bambou, une pratique un peu plus particulière a suscité la curiosité des scientifiques. Certains pandas auraient pour habitude de s’enduire le corps ou de se rouler dans des déjections de cheval. Cette pratique particulière a été constatée et étudiée par des chercheurs chinois et a suscité la curiosité de chercheurs de l’Université de Duke aux Etats-Unis, selon la rédaction du New York Times.

Dans les montagnes Qinling en Chine, les pandas se couvriraient d’excréments de cheval. Cette pratique permettrait en réalité aux pandas de tolérer des températures froides grâce à un composé de la bouse de cheval, selon les conclusions des chercheurs publiées dans leur article dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Cette pratique assez surprenante permettrait aux pandas de moins être sensibles au froid durant les mois les plus extrêmes d'automne et d'hiver.

Une équipe de chercheurs menée par un biologiste de l'Académie chinoise des sciences a étudié cette pratique chez les pandas. Ils ont passé des années à suivre les pandas. Entre juillet 2016 et juin 2017 uniquement, 38 instances ont par exemple été documentées, chacune étant généralement caractérisée par une série d'étapes calculées.

Une analyse chimique de la bouse a révélé deux composés à courte durée de vie que l'on trouve couramment dans les plantes. Appelés sesquiterpènes, lorsqu'ils sont appliqués sur les pattes et la fourrure de souris de laboratoire, ces composés rendent les rongeurs indifférents aux températures glaciales ou à un froid induit chimiquement.