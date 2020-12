Et le premier britannique vacciné s'appelle... William Shakespeare

Qui de mieux que le plus grand écrivain Britannique pour débuter la campagne de vaccination. Un homonyme de 81 ans n'a pas eu froid aux yeux et a suivi sa compatriote Margaret Keenan en acceptant le vaccin de Pfizer/BioNTech. Situé à environ 30 km de Stratford-upon-Avon, lieu de naissance de l'illustre écrivain c'est à l'hôpital universitaire de Coventry que William a reçu le traitement.

Dans les prochaines semaines, c'est plus de 800 000 doses du vaccin qui seront distribuées au grand public britannique afin de viser une inversion de la courbe des cas dans le pays le plus touché du continent européen. Actuellement le pays compte plus de 61 000 morts et il est le premier pays occidental à lancer une campagne de vaccination. Espérons que le Shakespeare du XXI ème siècle portera chance à la campagne et que l'on louera les chants de cette campagne de vaccination dans plusieurs siècles.