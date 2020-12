Covid-19 : l’édition 2021 du salon aéronautique du Bourget est annulée

L'édition 2021 du salon aéronautique du Bourget a été officiellement annulée ce lundi 7 décembre, « compte tenu de l'incertitude liée à la crise sanitaire » du Covid-19, selon des informations de BFMTV. Cette annulation a été officialisée par les organisateurs. Cette 54e édition devait se dérouler initialement du 21 au 27 juin 2021 sur l’aéroport du Bourget. Cette manifestation est organisée tous les deux ans.

Le conseil d’administration du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris (SIAE) « s’est rendu à cette décision inéluctable compte tenu de la situation sanitaire internationale et de la fréquentation qu'une telle fête populaire engendre. […] La SIAE remboursera intégralement ses exposants des sommes versées et assumera seule les conséquences financières de sa décision », selon le communiqué de presse diffusé par les organisateurs.

La prochaine édition du Salon du Bourget se tiendra donc en juin 2023.

Créé en 1909, le salon du Bourget est l'un des plus importants dans le monde dédié à l’industrie aéronautique et spatiale.