Bruno Solo annonce le retour de « Caméra Café » en 2021 sur M6

Les fans de la série culte « Caméra Café » vont être aux anges et vont pouvoir alimenter de nombreuses conversations à la machine à café cette semaine. Le programme culte de M6, qui a donné lieu à deux adaptations au cinéma, va en effet faire son grand retour en 2021 sur la chaîne M6, selon des précisions de Bruno Solo au micro du média belge Télépro.

« Avec Yvan, on s'est dit qu'il fallait marquer le coup pour les 20 ans de la série. Nous sommes sur l'écriture d'un retour de Caméra Café pour un numéro. On retracera ce qu'on n'a pas vu depuis la fin de la série. A priori, c'est pour M6. C'est la chaine qui a fait découvrir la série. Dans notre idée, c'est un 2 x 52 min ou 1 x 90 min pour septembre 2021 ».

Caméra Café avait été suivi par deux films, Espace Détente et Le Séminaire. Une suite a également été diffusée à la télévision, Caméra Café 2: La Boîte du dessus. Ce programme inédit avait finalement été arrêté au bout de trois mois.

Bruno Solo s’est confié sur ce nouveau projet auprès de nos confrères belges :

« Quand j'ai relancé Caméra Café avec des nouveaux comédiens il y a quelques années, on était sûr de notre coup. Les gens ne sont pas venus. Ils avaient en tête les personnages d'avant. Le public, il faut le secouer de temps en temps car il est conservateur. Il aurait fallu le temps d'installer la série, cela n'a pas été le cas. M6 a dit « cela ne marche pas, au revoir ». On n'est pas ingrat car on va refaire les 20 ans de Caméra Café avec eux ».

Le retour de Caméra Café promet donc une bonne dose d’humour pour la rentrée de septembre 2021.