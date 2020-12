Royaume-Uni : Netflix accusé de "troller la famille royale" en promouvant un documentaire "mensonger" sur le mariage de Diana et Charles

Au Royaume-Uni, Netflix est accusé de "troller" la famille royale et d'encourager à son harcèlement, après qu'un des messages de l'entreprise sur Twitter a provoqué une vague de haine envers le prince Charles, sa femme Camilla, mais aussi la reine Elisabeth et le prince Philipp.

Ce tweet invite les téléspectateurs à regarder un documentaire sur la princesse Diana qui, selon Netflix, apporterait des "réponses" aux critiques visant sa série The Crown, accusée de déformer la réalité. Ce message est accompagné d'une vidéo qui dépeignait la duchesse de Cornouailles sous un jour particulièrement pe flatteur, en laissant entendre qu'elle cherchait à rester en relation avec le prince Charles dès le début de son mariage avec Diana. Des accusations que l'on retrouve dans la saison 4 de The Crown, accusée par des critiques de donner une vision "déformée et parfois carrément inexacte" des relations entre Charles, Diana et Camilla.

Selon une source au sein du palais, citée par le Daily Mail, "c'est une chose de faire une série dont même l'auteur ne prétend pas qu'elle est entièrement factuelle, mais que Netflix utilise ses réseaux sociaux pour créer et diffuser des informations qui sont au mieux biaisées ressemble à du troll d'entreprise - c'est assez sinistre".

Lord Forsyth of Drumlean, un député conservateur, a accusé le géant américain du streaming de "franchir une ligne" et a déclaré qu'il soulèverait la question à la Chambre des Lords et directement auprès du Premier ministre. Il a écrit à l'organisme de surveillance Ofcom, l'équivalent britannique du CSA, afin que Netflix soit mieux régulé. "Ce qu'ils font est absolument choquant. C'est mensonger et c'est faux. Et comme les jours passent sans qu'aucune mesure ne soit prise, de plus en plus de personnes voient ce programme et, malheureusement, les gens croient que ces choses sont vraies", a-t-il déclaré. Netflix "ne peut pas continuer à dire : "C'est une série ce n'est pas notre faute". Ils utilisent clairement un programme sensationnaliste et mensonger pour promouvoir leurs intérêts commerciaux", dénonce-t-il. Et ce, alors que la famille royale "n'a pas le droit de répondre".